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Анна Михалкова вернется на службу в полицию 18 марта

12 марта
2024 год

Новости кино >>
12 марта 2024
На «России» 18 марта в 21:20 состоится премьера многосерийного детектива Алексея Андрианова «Васнецова» с Анной Михалковой в титульной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Михалкова вернется на службу в полицию 18 марта
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Алексея Андрианова, «с актрисой на главную роль не было никаких колебаний: Аня – единственная, кто мог ее сыграть. Аня задавала тон, и под ее органику мы подбирали остальных актеров. Ее героиня уверена в себе на 100%. Она смело и спокойно переживает и принимает все жизненные неурядицы и благодаря любви и поддержке своей семьи хорошо раскрывает преступления. Жанр нашего сериала не так уж и прост: здесь и комедия, и детектив, и семейная драма. Наше кино будет интересно всем возрастам – оно легкое и увлекательное».

Телезрителям расскажут про майора полиции и мать четверых детей Веронику Васнецову (Михалкова), которая после десятилетнего перерыва возвращается на службу. Раньше она работала в полиции Петербурга, а теперь благодаря связям бывшего мужа (Виктор Васильев) ее переводят в следственное управление города Калининграда на должность руководителя группы по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Начальник отдела, подполковник Лидия Зайцева (Полина Кутепова) недовольна назначением Ники. На это место Зайцева прочила капитана Антона Лескова (Всеволод Болдин). Опер с большим опытом, Лесков уже почти вжился в роль начальника и теперь с большой неохотой подчиняется какой-то «блондинке». Козни начальства, подозрительность подчиненных, проблемы с детьми, неприятности в личной жизни – казалось бы, все люди и обстоятельства против героини, но сломить и выбить ее из колеи невозможно. Васнецова доказывает всем, что является профессионалом в своем деле, а нестандартная логика позволяет ей с блеском раскрывать самые изощренные преступления.

Читать рецензию «Васнецова»: Как не отделять котлеты от расследования

«У моей героини вполне удачная жизнь, которая ее, в принципе, устраивает. Она занимается любимой работой, у нее четверо детей, которых она любит. И она успевает все! У неё такая же жизнь, как у большинства из нас. К тому же Вероника Васнецова – женщина на сто процентов, и интересна как раз своей мягкостью, своим женским подходом ко всему. Она воспринимает абсолютно все с энтузиазмом, у нее очень легкий характер. Мне кажется, "Васнецова" – это история про слабые стороны женщины, которые могут быть сильными в то же самое время. Есть женщины, которые никогда не падают духом и любые сложности принимают с достоинством, а не как какую-то трагедию. Вот и моя героиня из той редкой породы людей, которые не теряют оптимизма в любой ситуации! Я думаю, любители детектива найдут для себя в нашем сериале что-то интересное: это жанровое кино, и в каждой серии мы раскрываем новое убийство. Мы снимали в Калининграде, там очень живописные места, думаю, разнообразная фактура и самобытность этого города дополнили историю красивым видеорядом», — рассказала Анна Михалкова.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   12.03.2024 - 13:44
Михалкова иногда так тихо разговаривает в кадре, что сложно её представить в роли детектива. Вчера видела Арбенину в такой же роли, вот там идеально вписалась в кадр. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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