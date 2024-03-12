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Первый ситком по сценарию нейросети стал доступен онлайн

12 марта
2024 год

Новости кино >>
12 марта 2024
На платформе VK Видео вышли «Сидоровы» Сергея Знаменского — первый отечественный ситком, написанный по сценарию искусственного интеллекта. Согласно пресс-службе СТС, нейросеть разработали студенты Skillbox, взявшие за основу популярные сериалы данного телеканала.



По сюжету Сидоровы (Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков) живут как типичные герои ситкомов: ругаются, шутят, решают бытовые проблемы, дружат с глуповатым соседом (Максим Сушко). Но в какой-то момент глава семейства подмечает, что все события как день сурка, а закадровый смех их преследует. Тогда он осознает, что семья живет в ситкоме, и решает выбраться из него.

Читать «Сидоровы»: как снимается первый российский ситком, написанный нейросетью

Сидоровых играют звезды «Ворониных», «Папиных дочек» и других сериалов СТС, а образ глуповатого соседа-качка воплотил Максим Сушко — победитель кастинга, проходившего на платформе VK Клипы. Сценарий, который не редактировали после нейросети, актеры увидели только на съемочной площадке. По словам Георгия Дронова, «нейросеть достаточно юна, чтобы не ощущалась разница. Но то, что мы сделали, конечно, смелый эксперимент». «Никаких странностей я не замечала. Текст написан вменяемо, я абсолютно все понимала», — вспоминает Татьяна Орлова.

Первый ситком по сценарию нейросети стал доступен онлайн
фото: пресс-служба телеканала СТС

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator отвечали студенты профессии Data Scientist образовательной платформы Skillbox. Чтобы обучить искусственный интеллект, разработчики загрузили в него популярные сериалы СТС, включая «Ворониных», «Родком», «Дылд», «Восьмидесятые» и «Жену олигарха». Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария.
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№ 1
Юля Наумова   12.03.2024 - 16:15
Пришлось еще потрудится, чтобы сгладить все углы от написанного сюжета ИИ. Представляю, что он там написал.))))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алина АлексееваГеоргий ДроновСергей ЗнаменскийАлександр Новиков (X)Татьяна ОрловаСергей СтёпинМаксим Сушко
фильмы
ВорониныВосьмидесятыеДылдыЖена олигархаПапины дочкиРодкомСидоровы

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Первый ситком по сценарию нейросети стал доступен онлайн фотографии
Первый ситком по сценарию нейросети стал доступен онлайн фотографии
Первый ситком по сценарию нейросети стал доступен онлайн фотографии
Первый ситком по сценарию нейросети стал доступен онлайн фотографии
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