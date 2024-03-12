Первый ситком по сценарию нейросети стал доступен онлайн

На платформе VK Видео вышли «Сидоровы» Сергея Знаменского — первый отечественный ситком, написанный по сценарию искусственного интеллекта. Согласно пресс-службе СТС, нейросеть разработали студенты Skillbox, взявшие за основу популярные сериалы данного телеканала.
Сидоровых играют звезды «Ворониных», «Папиных дочек» и других сериалов СТС, а образ глуповатого соседа-качка воплотил Максим Сушко — победитель кастинга, проходившего на платформе VK Клипы. Сценарий, который не редактировали после нейросети, актеры увидели только на съемочной площадке. По словам Георгия Дронова, «нейросеть достаточно юна, чтобы не ощущалась разница. Но то, что мы сделали, конечно, смелый эксперимент». «Никаких странностей я не замечала. Текст написан вменяемо, я абсолютно все понимала», — вспоминает Татьяна Орлова.
фото: пресс-служба телеканала СТС
За разработку нейросети A.I. TV Script Generator отвечали студенты профессии Data Scientist образовательной платформы Skillbox. Чтобы обучить искусственный интеллект, разработчики загрузили в него популярные сериалы СТС, включая «Ворониных», «Родком», «Дылд», «Восьмидесятые» и «Жену олигарха». Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария.
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