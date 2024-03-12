«Тайная жизнь» с Владимиром Курцебой и Катериной Беккер стартует весной

На СТС 18 марта в 17:00 состоится премьера сериала «Тайная жизнь», в котором детективы одноименного агентства раскрывают загадочные дела: от невидимого вора и мистической сыроварни до покушения на современного Наполеона. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету детектива сыщикам Володе (Владимир Курцеба) и Мише (Александр Люман) помогают две амбициозные девушки Катя (Екатерина Чуйкова) и Женя (Катерина Беккер), уверенные, что вполне и сами могут раскрыть любую тайну. Противостояние женского и мужского миров позволяет не только решить сложные загадки, но и добавить интриг в отношения героев.
На съемках исполнители главных ролей признавались, что, как и их персонажи, любят разгадывать загадки. «Прочитал "Шерлока Холмса" лет в десять, мы тогда с братом играли в детективов. У меня еще и прадедушка был врачом, поэтому лупы, пинцеты, всяческие мензурки — все это было нашим игровым реквизитом», — вспоминает Владимир Курцеба.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«В детстве читала и Агату Кристи, и "Шерлока Холмса". Люблю такие истории. Правда, "Тайная жизнь" получилась не классическим детективом: здесь больше развлекательных элементов. При этом в сценарии все круто запутано. Помню, когда впервые читала, только в одной серии смогла разгадать тайну. Оказалось, все не так очевидно, как я думала», — говорит Катерина Беккер.
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