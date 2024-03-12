Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Костомаров
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В «Лаборатории индустриального кино» разработают проекты документальных фильмов о российской промышленности

12 марта
2024 год

Новости кино >>
12 марта 2024

Гильдия неигрового кино и телевидения завершает приём заявок на участие в «Лаборатории индустриального кино», уникальном проекте, призванном помочь кинематографистам Москвы и регионов в развитии проектов документальных фильмов о рабочих и инженерных профессиях, проблемах и достижениях российской промышленности. Инициатива направлена на содействие в поиске темы, её углубленную разработку и профессиональную «упаковку» кинопроекта для презентации и дальнейшего продвижения на российских питчингах и кинорынках.

За пять месяцев участники пройдут очное и онлайн-обучение и установят прямые контакты с ведущими представителями отечественной индустрии. Лаборатория откроет двери на заводы и в конструкторские бюро, позволит познакомиться с новейшими разработками российских инженеров.

В «Лаборатории индустриального кино» разработают проекты документальных фильмов о российской промышленности

Первая сессия Лаборатории пройдет в Москве с 10 по 14 апреля. Перед участниками лаборатории выступят представители Минпромторга России, ряда крупных промышленных компаний и инженерных вузов. Лекции прочтут известный специалист в области социально-экономического развития регионов Наталия Зубаревич, киновед Сергей Каптерев, который расскажет о производственных фильмах, создававшихся в СССР. Также запланировано участие драматурга Александра Гельмана (автора фильмов «Премия», «Обратная связь» и «Мы, нижеподписавшиеся»). О промышленной архитектуре расскажет руководитель проекта «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов. Семинары по индустриальному кино проведут режиссёры Алексей Ханютин и Борис Караджев.

В рамках второй сессии, которая пройдет в Санкт-Петербурге, будет вестись работа по проектам с кураторами и специалистами индустриального кино. А в июле участники смогут посетить выставку Иннопром-2024 в Екатеринбурге. Финальный питчинг состоится в октябре 2024 г. в Москве.

В качестве кураторов проектов участников лаборатории выступят режиссеры Владимир Герчиков, Никита Тихонов-Рау, Дарья Хренова, продюсеры Евгений Гиндилис, Константин Нафиков.

Для участников Лаборатории предусмотрена индивидуальная программа консультаций, формируемая в зависимости от опыта работы в документальном кино и стадии готовности проекта. Расходы на проезд и проживание оплачиваются за счёт организаторов. Авторы лучших проектов получат субсидии для производства трейлера и подготовки презентации.

Участниками Лаборатории могут стать как авторы с готовыми идеями индустриальных фильмов, так и режиссеры и продюсеры, находящиеся в поиске темы и героев будущей картины. В качестве вольнослушателей приглашаются студенты творческих вузов.

Дедлайн подачи заявки – 15 марта 2024 года. Соответствующую форму необходимо заполнить на официальном сайте проекта.

Лаборатория создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Стратегический партнёр – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Александр ГельманЕвгений ГиндилисБорис КараджевКонстантин НафиковНикита Тихонов-РауАлексей ХанютинДарья Хренова
фильмы
Мы, нижеподписавшиесяОбратная связьПремия

анонс

Костомаров

Скорбим

Галина Яцкина
11 марта ушла из жизни актриса Галина Яцкина.
Светлана Моргунова
10 марта ушла из жизни диктор телевидения Светлана Моргунова.
Олег Рябцов
10 марта ушёл из жизни актёр Олег Рябцов.

День рождения >>

Наталия Антонова
Елена Аросьева
Валентина Лукащук
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Сергей Яценюк
Альфред Абель
Джейми Александр
Хенрик Биста
Лайза Миннелли
Лесли Мэнвилл
Беппе Фиорелло
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?