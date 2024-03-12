В «Лаборатории индустриального кино» разработают проекты документальных фильмов о российской промышленности

Гильдия неигрового кино и телевидения
завершает приём заявок на участие в «Лаборатории индустриального кино»
, уникальном проекте, призванном помочь кинематографистам Москвы и регионов в развитии проектов документальных фильмов о рабочих и инженерных профессиях, проблемах и достижениях российской промышленности. Инициатива направлена на содействие в поиске темы, её углубленную разработку и профессиональную «упаковку» кинопроекта для презентации и дальнейшего продвижения на российских питчингах и кинорынках.
За пять месяцев участники пройдут очное и онлайн-обучение и установят прямые контакты с ведущими представителями отечественной индустрии. Лаборатория откроет двери на заводы и в конструкторские бюро, позволит познакомиться с новейшими разработками российских инженеров.
Первая сессия Лаборатории пройдет в Москве с 10 по 14 апреля. Перед участниками лаборатории выступят представители Минпромторга России, ряда крупных промышленных компаний и инженерных вузов. Лекции прочтут известный специалист в области социально-экономического развития регионов Наталия Зубаревич
, киновед Сергей Каптерев
, который расскажет о производственных фильмах, создававшихся в СССР. Также запланировано участие драматурга Александра Гельмана
(автора фильмов «Премия
», «Обратная связь
» и «Мы, нижеподписавшиеся
»). О промышленной архитектуре расскажет руководитель проекта «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов
. Семинары по индустриальному кино проведут режиссёры Алексей Ханютин
и Борис Караджев
.
В рамках второй сессии, которая пройдет в Санкт-Петербурге, будет вестись работа по проектам с кураторами и специалистами индустриального кино. А в июле участники смогут посетить выставку Иннопром-2024 в Екатеринбурге. Финальный питчинг состоится в октябре 2024 г. в Москве.
В качестве кураторов проектов участников лаборатории выступят режиссеры Владимир Герчиков, Никита Тихонов-Рау
, Дарья Хренова
, продюсеры Евгений Гиндилис
, Константин Нафиков
.
Для участников Лаборатории предусмотрена индивидуальная программа консультаций, формируемая в зависимости от опыта работы в документальном кино и стадии готовности проекта. Расходы на проезд и проживание оплачиваются за счёт организаторов. Авторы лучших проектов получат субсидии для производства трейлера и подготовки презентации.
Участниками Лаборатории могут стать как авторы с готовыми идеями индустриальных фильмов, так и режиссеры и продюсеры, находящиеся в поиске темы и героев будущей картины. В качестве вольнослушателей приглашаются студенты творческих вузов.
Дедлайн подачи заявки – 15 марта 2024 года. Соответствующую форму необходимо заполнить
на официальном сайте проекта.
Лаборатория создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Стратегический партнёр – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
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