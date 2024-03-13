Алиса Кот и Никита Абдулов разожгут «Огонь в моей душе»

Зрительницам расскажут про Катю, проживающую в Ярославле и мечтающую открыть собственное турагентство. Под давлением отца, местного бизнесмена Николая Соболева, она вынуждена выйти замуж за его делового партнера Сергея Краснова. Катя отправляется в Москву за эксклюзивным свадебным платьем и случайно встречает в кафе свою первую любовь — Дениса. Старые чувства захватывают героиню с новой силой, она сжигает все мосты и остается с ним в Москве. Вскоре Денис предает Катю, оставляя ее одну, без денег, да вдобавок еще и беременной. Она поселяется в коммуналке с шумными соседями, которые все время друг с другом ссорятся и выясняют отношения. Однажды на улице Кате становится плохо, но ее спасает проезжавший мимо Влад. Благодаря этой встрече Катя находит в себе силы начать новую жизнь, мирит между собой соседей и решает организовать в их коммуналке театрализованные экскурсии. Помогают Кате в подготовке Влад и Соболев, который, в конце концов, принимает сторону дочери. Экскурсии пользуются большой популярностью, дела быстро идут в гору, но неожиданно на горизонте появляется Краснов, который полон решимости разрушить бизнес Кати и вернуть невесту.
«Моя героиня Катя — целеустремленная, рассудительная, обладает сильным характером. Ей удается противостоять чужой воле и сделать главный выбор в своей жизни», — рассказала о своем персонаже Алиса Кот. По словам Никиты Абдулова, его «герой — искренний, честный, настоящий герой, который не сломался под напором обстоятельств и по-настоящему любит жизнь».
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