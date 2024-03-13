«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат

В Китае 15 марта стартует прокат космической драмы «Вызов». Согласно пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей международным дистрибьютором картины Клима Шипенко, это первая российская лента в китайском прокате с апреля 2023 года и первый отечественный фильм на больших экранах Поднебесной в 2024-м. Китайским дистрибьютором «Вызова» стала Airmita Pictures.
«Мы планируем беспрецедентную роспись "Вызова" на 8000 экранов, поэтому придаем большое значение продвижению фильма. В выпуск проекта вложено много труда и материальных ресурсов, все рекламные материалы адаптируются и специально создаются для китайского рынка. Кроме того, мы сотрудничаем с Китайским национальным космическим управлением (CNSA), Национальной астрономической обсерваторией Китая (CNOA), научно-техническими музеями и организациями по популяризации науки. Уверен, фильм объединит любовь к кино и аэрокосмической отрасли и станет настоящим праздником для зрителей. Особенно с учетом того, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и "Вызов" станет неотъемлемой частью знаковых торжественных мероприятий. Мы верим, что фильм придаст новый импульс двусторонним отношениям между Китаем и Россией, а также сотрудничеству аэрокосмического бизнеса и киноиндустрии наших стран», — прокомментировал председатель компании Airmita Pictures Ду Лян.
Перед релизом в Пекине прошел ряд премьерных мероприятий с участием актеров Юлии Пересильд и Михаила Тройника: 10 и 12 марта состоялись показы в Международном киноцентре CINITY Cinema.
По словам Клима Шипенко, «наше кино было тепло, даже восторженно принято китайскими зрителями, многие были потрясены реальными съемками в космосе. Они поняли и приняли все, что я задумывал и вкладывал в картину. Уверен, что фильм будет пользоваться большим интересом, когда выйдет в местный прокат».
После премьеры зрители обсудили фильм с научными сотрудниками сферы космонавтики и киноиндустрии. Спикерами выступили научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук и главный научный сотрудник Группы по исследованию черных дыр Гоу Лицзюнь, доктор наук и доцент Чэнь Чжэн с факультета физических наук и инженерии Пекинского университета транспорта, доктор астрономии, астрономический блогер, эксперт по съемкам на космической станции Лю Боян и бывший исполнительный редактор журнала Global Screen, старший редактор Time.com Янь Пэн.
«Невозможное возможно… И вот сначала космос, а теперь 8000 тыс. копий в Китае. Желаю нам удачного проката, а нашим зрителям открытий космоса», — говорит Юлия Пересильд.
Первый показ «Вызова» в КНР состоялся 1 ноября 2023-го в рамках внеконкурсной программы международного кинофестиваля «Золотой петух и сто цветов», прошедшего в городе Сямынь, расположенном в провинции Фуцзянь.
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