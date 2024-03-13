Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат

13 марта
2024 год

Новости кино >>
13 марта 2024
В Китае 15 марта стартует прокат космической драмы «Вызов». Согласно пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей международным дистрибьютором картины Клима Шипенко, это первая российская лента в китайском прокате с апреля 2023 года и первый отечественный фильм на больших экранах Поднебесной в 2024-м. Китайским дистрибьютором «Вызова» стала Airmita Pictures.

«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Мы планируем беспрецедентную роспись "Вызова" на 8000 экранов, поэтому придаем большое значение продвижению фильма. В выпуск проекта вложено много труда и материальных ресурсов, все рекламные материалы адаптируются и специально создаются для китайского рынка. Кроме того, мы сотрудничаем с Китайским национальным космическим управлением (CNSA), Национальной астрономической обсерваторией Китая (CNOA), научно-техническими музеями и организациями по популяризации науки. Уверен, фильм объединит любовь к кино и аэрокосмической отрасли и станет настоящим праздником для зрителей. Особенно с учетом того, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и "Вызов" станет неотъемлемой частью знаковых торжественных мероприятий. Мы верим, что фильм придаст новый импульс двусторонним отношениям между Китаем и Россией, а также сотрудничеству аэрокосмического бизнеса и киноиндустрии наших стран», — прокомментировал председатель компании Airmita Pictures Ду Лян.

Перед релизом в Пекине прошел ряд премьерных мероприятий с участием актеров Юлии Пересильд и Михаила Тройника: 10 и 12 марта состоялись показы в Международном киноцентре CINITY Cinema.

«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По словам Клима Шипенко, «наше кино было тепло, даже восторженно принято китайскими зрителями, многие были потрясены реальными съемками в космосе. Они поняли и приняли все, что я задумывал и вкладывал в картину. Уверен, что фильм будет пользоваться большим интересом, когда выйдет в местный прокат».

После премьеры зрители обсудили фильм с научными сотрудниками сферы космонавтики и киноиндустрии. Спикерами выступили научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук и главный научный сотрудник Группы по исследованию черных дыр Гоу Лицзюнь, доктор наук и доцент Чэнь Чжэн с факультета физических наук и инженерии Пекинского университета транспорта, доктор астрономии, астрономический блогер, эксперт по съемкам на космической станции Лю Боян и бывший исполнительный редактор журнала Global Screen, старший редактор Time.com Янь Пэн.

«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Невозможное возможно… И вот сначала космос, а теперь 8000 тыс. копий в Китае. Желаю нам удачного проката, а нашим зрителям открытий космоса», — говорит Юлия Пересильд.

Первый показ «Вызова» в КНР состоялся 1 ноября 2023-го в рамках внеконкурсной программы международного кинофестиваля «Золотой петух и сто цветов», прошедшего в городе Сямынь, расположенном в провинции Фуцзянь.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Вызов», финал «Реальных пацанов» и актерский ансамбль «Слова пацана» стали победителями первой части Национальной премии интернет-контента
«Вызов» обошел «Чебурашку», но «Слово пацана» не победить: самые популярные фильмы и сериалы среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру
Пересильд, Шипенко и Эрнст стали лауреатами госпремии за «Вызов»
персоны
Юлия ПересильдМихаил ТройникКлим Шипенко
фильмы
Вызов

фотографии >>
«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат фотографии
«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат фотографии
«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат фотографии
«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Четвертков
12 марта ушёл из жизни актёр Алексей Четвертков.
Галина Яцкина
11 марта ушла из жизни актриса Галина Яцкина.
Светлана Моргунова
10 марта ушла из жизни диктор телевидения Светлана Моргунова.
Юрий Копытин
10 марта ушёл из жизни балетмейстер Юрий Копытин.
Олег Рябцов
10 марта ушёл из жизни актёр Олег Рябцов.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Варвара Бородина
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Юзеф Венгжин
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Паскаль Лежитимю
Пьер Нине
Ноэль Фишер
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен