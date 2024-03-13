Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского»

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении. Все гадали, как пройдет операция олигархаи пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи. Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь Склифа и до этого никогда не была спокойной, и 12-й сезон – не исключение! Удача вновь изменила доктору Брагину (Аверин). Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Яковлева) не находит себе места. Инна (Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в Склиф и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский в исполнении Сергея Никоненко.
«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя – отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него», — рассказала режиссер Юлия Краснова.
Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Новый сезон не обойдется без экстремальных сцен и разнообразных медицинских историй, в которых персонал Склифа, несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам.
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