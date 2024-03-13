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Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского»

13 марта
2024 год

Новости кино >>
13 марта 2024
В Москве проходят съемки 12-го сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». Главные роли в продолжении сериала, снимаемом режиссером Юлией Красновой, исполняют Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов и Полина Долиндо. Телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба канала.

Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении. Все гадали, как пройдет операция олигархаи пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи. Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь Склифа и до этого никогда не была спокойной, и 12-й сезон – не исключение! Удача вновь изменила доктору Брагину (Аверин). Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Яковлева) не находит себе места. Инна (Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в Склиф и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский в исполнении Сергея Никоненко.

«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя – отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него», — рассказала режиссер Юлия Краснова.

Читать Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театр.Ру о сериале «Склифосовский»

Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Новый сезон не обойдется без экстремальных сцен и разнообразных медицинских историй, в которых персонал Склифа, несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам.
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№ 2
Виктор Липецк   13.03.2024 - 14:33
Склифосовский по тихоньку превращается в глухаря по количеству сезонов. давно уже перестал смотреть, а они всё продолжают снимать. интересно, что будет в 22ом сезоне читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   13.03.2024 - 14:12
Ого, они реально снимают ещё один сезон? Поразительно, как им удаётся оставаться на плаву так долго. Даже "Доктор Хаус" так долго не показывали читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского» фотографии
Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского» фотографии
Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского» фотографии
Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского» фотографии
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