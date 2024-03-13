Сергей Никоненко познакомится с командой «Склифосовского»

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Главная тема Латиноамериканская кинофантастика: от аргентинского нуара «Антенна» до перуанского боевика «Криминальная зона» с Шерилин Фенн 20 фильмов в жанре sci-fi из Аргентины, Гватемалы, Колумбии, Венесуэлы, Чили, Перу и Доминиканы

Главная тема Зоны интересов: Кто получит «Оскар»-2024 Совпадет ли прогноз Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?

Лайфстайл «Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве Актриса вспоминает детство как страшный сон

Лайфстайл Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле А-ля рюсс снова в моде

Лайфстайл «Тодоровский меня от отчаяния взял»: Елена Яковлева о роли в «Интердевочке» Режиссёр совсем не видел в актрисе проститутку

Спутник телезрителя «Родители строгого режима»: Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают великовозрастного сына В ночь с 11 на 12 марта, 01:00, ТНТ

Лайфстайл «Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре Актриса рассказала, почему они с мужем каждый год справляют свадьбу