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Закончились съемки третьего сезона детектива «Филин» с Данилой Якушевым

13 марта
2024 год

Новости кино >>
13 марта 2024
Завершились съемки третьего сезона детектива «Филин» с Данилой Якушевым в образе доктора-детектива Алексея Филиппова. Премьера 24-серийного продолжения состоится уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Пятого канала.

Закончились съемки третьего сезона детектива «Филин» с Данилой Якушевым
фото: пресс-служба Пятого канала

113 актеров главных и второстепенных ролей без учета артистов массовых сцен, 84 смены и 1008 часов съемок в локациях и павильонах Петербурга — таковы цифры третьего сезона.

По сюжету заведующий отделением травматологии Александр Филиппов вместе с супругой попал в автомобильную аварию. Жена погибла, а он приобрел особенность – перестал спать, за что коллеги прозвали его Филином. С помощью своей команды медработников и полицейских он раскрывает преступление за преступлением. Ведь в сутках ему доступно 24 часа.

Закончились съемки третьего сезона детектива «Филин» с Данилой Якушевым
фото: пресс-служба Пятого канала

«На самом деле это самая большая и лучшая моя роль. Моя коллега Катя Рябова уверяет, что для меня это джекпот. И я с ней согласился. В эту роль я включил все свои хобби, а их у меня десять. "Филин" — это проект, который помогает мне раскрываться и импровизировать. В нем целая коллаборация идей. С полной уверенность могу сказать, что такого персонажа на телевидении еще не было. Ни в одном сериале еще не совмещали медицину, хирургические операции, мистику, сюрреалистические сны, детектив и любовь», — рассказал Данила Якушев.

В третьем сезоне тяга к загадкам сыграла с Филином злую шутку. Его застали на месте убийства с оружием в руках. Капитан Козин уверен в виновности доктора, ведь на него указывают все улики. Даже влюбленная в Алексея Геннадьевича оперативник Громова предполагает, что он мог убить, находясь в анабиозе из-за недостатка сна. Филину ничего не остается, как самостоятельно найти настоящего преступника.

Закончились съемки третьего сезона детектива «Филин» с Данилой Якушевым
фото: пресс-служба Пятого канала

По словам Якушева, сериал принес ему особую популярность у работников здравоохранения. «На днях пришел в поликлинику, а со мной гардеробщица здоровается как с Алексеем Геннадьевичем. В регистратуре приветствовали словами: "Так это же наш заведующий Филин!". Да и врач, к которому я потом пошел на прием, тоже знает все о нашем сериале», — говорит актер.

Исполнительница роли медсестры Ольги Захаровой Екатерина Зорина признается, что этот персонаж – самый любимый в ее кинокарьере. «Захарова – очень жизненная и живая. Я её «родила» в связи с многочисленными посещениями поликлиник. Она именно такая, какие медсестры есть на самом деле. Заботливая, добрая, по-настоящему тот человек, который давал клятву Гиппократа, много работает и тратит сил на людей. Ради них она работает сутками и падает от усталости, и при этом не халтурит, любит свою профессию. Другое дело, она может быть слишком громкой с точки зрения рядового пациента, но сейчас я ее понимаю. Быть врачом – это подвиг», — считает актриса.

Закончились съемки третьего сезона детектива «Филин» с Данилой Якушевым
фото: пресс-служба Пятого канала


В новых сериях доктор Филиппов станет намного счастливее и даже влюбится. В отношениях Захаровой и майора Козина тоже произойдут изменения. А еще они станут свидетелями преступления. Доктор Черных по-прежнему будет влюбляться в пациенток, но безуспешно. Бублику станут давать более серьезные поручения.
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