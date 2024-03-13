Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи»

Опубликованы локализованные трейлер и постер французской комедии Жюльена Эрве
«Неожиданные связи
».
В центре сюжета фильма оказываются две семьи. Грядет знакомство потомственных аристократов Бувье-Соваж и простой семьи Матан, поскольку их дети решили пожениться. Но среди очевидных загвоздок для радостного исхода знакомства родителей появляется еще один – ДНК-тесты на происхождение. Сюрпризы ждут всех, и мало не покажется.
Главную роль в картине исполнил известный французский комик Кристиан Клавье
. Компанию ему составили Дидье Бурдон
, Сильви Тестю
, Марианн Деникур
, Жульен Пестель
и Хлое Куллу
. За визуальную составляющую отвечают оператор Жером Альмера
и художник-постановщик Лор Лепеллей-Монбийар.
В российский прокат «Неожиданные связи» выпустит 11 апреля кинопрокатная компания Must see magic film.
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