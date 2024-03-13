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Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи»

13 марта
2024 год

Новости кино >>
13 марта 2024
Опубликованы локализованные трейлер и постер французской комедии Жюльена Эрве «Неожиданные связи».



В центре сюжета фильма оказываются две семьи. Грядет знакомство потомственных аристократов Бувье-Соваж и простой семьи Матан, поскольку их дети решили пожениться. Но среди очевидных загвоздок для радостного исхода знакомства родителей появляется еще один – ДНК-тесты на происхождение. Сюрпризы ждут всех, и мало не покажется.

Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи»

Главную роль в картине исполнил известный французский комик Кристиан Клавье. Компанию ему составили Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жульен Пестель и Хлое Куллу. За визуальную составляющую отвечают оператор Жером Альмера и художник-постановщик Лор Лепеллей-Монбийар.

В российский прокат «Неожиданные связи» выпустит 11 апреля кинопрокатная компания Must see magic film.
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Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи» фотографии
Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи» фотографии
Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи» фотографии
Кристиан Клавье и Сильви Тестю узнают о своих корнях в трейлере комедии «Неожиданные связи» фотографии
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