Игорь Лифанов и Роман Курцын вернутся в образах спасателей 18 марта

На взгляд Романа Курцына, «самое яркое в этом сезоне проекта "Пять минут тишины" – это, во-первых, живописные виды: море и горы, как и в самом названии этого сезона; во-вторых, интересная детективная линия, которая в предыдущих сезонах была не такой явной; и, в-третьих, любимые персонажи. Моему герою и всей команде придется столкнуться не только с трудностями во время спасения жизней, но и с предательством. Самому Греку нужно будет себя проявить в качестве командира отряда, и зрители смогут заметить перемены в его поведении, так как он начнет перенимать какие-то жесты и повадки Саида».
По сюжету отряд Сергея Гиреева (Лифанов) МЧС 3247 переезжает в Сочи, где членам команды приходится делить одну базу с местным отрядом, которым руководит майор Дронов (Андрей Аверьянов). «Сочинцы» и «ульяновцы» не только тренируются и отдыхают бок о бок, они и на вызовы ездят смешанным составом, чтобы обмениваться опытом. Герои вынуждены притираться друг к другу, налаживать связи и разрешать конфликты, что не всегда легко. Молодой ульяновец Витя Семечкин (Никита Транцеев) проникается нежными чувствами к стажерке Соне (Антонина Дивина), но шансов на взаимность у него немного. Красавец и атлет Игорь Касацкий (Дмитрий Кривошеев) сразу воспринимает Грека (Курцын) как соперника и при любом удобном случае пытается доказать свое превосходство. Петров (Олег Андреев) перевез к Черному морю семью, и его дочь Маша (Дуня Тарасова), зачастившая на базу, не находит общего языка с дерзким и независимым Димой Фоминым (Иван Иванов): тот насмехается над ее мечтой поступить на журфак и над ее попытками вести журналистские расследования. А ведь тем для расследований вокруг хватает.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
К сериалу присоединились новые режиссеры – Наталия Микрюкова, Михаил Кабанов и Алена Ташева. «За время работы над сериалом мы сталкивались со множеством трудностей, но сообща всегда все решали. В картине задействовано много персонажей, у каждого из них своя функция. Получалась головоломка, которую нужно было собрать на монтажном столе в цельную историю. Снимая трюковые сцены, я выработал для себя схему, на которую мы и опирались. Сначала мы снимали сцену с дублерами, затем – с актерами, и они, уже понимая алгоритм действий, выполняли почти все трюки самостоятельно. Когда зритель видит, например, Роман Курцына на высоте 40 метров, это дорогого стоит. Еще были моменты, когда по ряду причин приходилось менять локации практически в режиме реального времени. Но мы справились. Кстати, антураж полностью соответствует названию проекта – море и горы. Я никогда не снимал в таком рельефе и не ожидал, что это настолько тяжело», – рассказал Михаил Кабанов.
В Сочи приехала и майор Юлия Аверина (Майя Вознесенская), для которой МЧС – лишь прикрытие ее работы в спецслужбах. Их с Греком любовь не погасла, но он подозревает, что не Юля последовала за ним из Ульяновска, а, наоборот, их отряд перевели вслед за ней. Есть подозрение, что могущественный и таинственный враг, чей план нашим спасателям удалось сорвать на Волге, оказался где-то здесь и готовит новый удар.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Романа Курцына, сериал будет наполнен зрелищными экшен-сценами: «Дублера у меня нет, поэтому все трюки, которые с каждым сезоном становятся все более разнообразными, выполняю сам. Во время экшен-сцен мы постоянно что-то новое предлагаем, исходя из окружающих нас предметов и локаций. В этот раз мы уехали в Сочи, где весной было сначала холодно, а потом очень жарко. Но меня такие обстоятельства заряжают. Самыми сложными сценами в этом сезоне оказались в пещере, когда, несмотря на то что я был в гидрокостюме, так замерз, что немного приболел».
«Наш сериал рассказывает об очень важном деле. Хочу, чтобы о профессии спасателя узнало как можно больше людей, чтобы ее уважали. Мой герой Игорь – хороший спасатель, спасение жизни он ставит на первое место. Но вместе с тем он очень эгоистичный, немного закомплексованный и из-за страха конкуренции ревностно относится к новым людям. Именно по этой причине он устраивает Греку настоящую дедовщину. На подготовку к роли у меня было буквально две недели. За это короткое время я постарался максимально привести себя в форму. Сложнее всего было работать с верёвками и страховкой, это вызывало у меня легкое волнение. Трюковых сцен было много, я не всегда выполнял их самостоятельно. Например, мне очень нравилось работать в воде, но не всегда получалось. Меня даже порой останавливала наша съёмочная группа. В этом сезоне зрителей ждет развитие любимых персонажей в новом антураже. Уверен, красивые виды никого не оставят равнодушными. Мне, например, очень понравилась съемка на водопадах, было много экшена. Для меня этот эпизод – квинтэссенция всего сезона», — говорит Дмитрий Кривошеев.
обсуждение >>