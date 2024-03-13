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Игорь Петренко приоденется в костюм «Адмирала Кузнецова» 14 марта

13 марта
2024 год

Новости кино >>
13 марта 2024
На медиаплатформе «Смотрим» 14 марта эксклюзивно выйдут премьерные серии биографического военно-исторического сериала Сергея Виноградова «Адмирал Кузнецов», созданного кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета. Телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Игорь Петренко приоденется в костюм «Адмирала Кузнецова» 14 марта
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главные роли в картине сыграли Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Александр Наумов и Алексей Макаров. Компанию им составили Светлана Чуйкина, Леван Мсхиладзе, Екатерина Вуличенко, Ольга Павловец и Сергей Комаров.

Это рассказ про Николая Герасимовича Кузнецова (Петренко) – самого молодого в истории нашей страны народного комиссара, возглавившего Военно-морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. Молодому наркому предстоит противоборство с опытным и коварным противником – главнокомандующим флотом Германии Эрихом Редером. Непростая ситуация на фронте потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных и даже дерзких решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений. Разногласия с Верховной Ставкой не помешают адмиралу проявить мужество и смелость в реализации своих замыслов на пути к Победе. В сериале также есть яркая любовная линия, раскрытая благодаря героиням Урсуляк и Микульчиной.



«Наша картина – это несколько дней из жизни Николая Герасимовича Кузнецова, великого советского военачальника. Он занял пост наркома военно-морских сил в 36 лет – немыслимая цифра! Мы не пытаемся охватить всю биографию адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов его жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища. В сериале есть и батальные сцены, остросюжетные эпизоды, а также личная жизнь Кузнецова. В нашем проекте появятся интересные и яркие исторические личности: Сталин, Ворошилов, Жуков, Тимошенко и другие. Замечательный актерский состав и прекрасный сюжет», — рассказал режиссер Сергей Виноградов.
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Игорь Петренко приоденется в костюм «Адмирала Кузнецова» 14 марта фотографии
Игорь Петренко приоденется в костюм «Адмирала Кузнецова» 14 марта фотографии
Игорь Петренко приоденется в костюм «Адмирала Кузнецова» 14 марта фотографии
Игорь Петренко приоденется в костюм «Адмирала Кузнецова» 14 марта фотографии
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