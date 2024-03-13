Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры»

Кинопоиск представил первый фрагмент сериала «Игры
», в котором главный герой Игорь Зорин приступает к работе в оргкомитете Олимпиады-80.
Действие сериала разворачивается в конце 1970-х годов в Советском Союзе, когда вся страна и её жители находились в ожидании долгожданных летних Олимпийских игр. Тогда СССР победил в голосовании МОК, опередив США, и впервые получил право принять иностранных спортсменов на своей территории.
Главный герой — сын советского функционера Игорь Зорин попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где он будет работать волонтёром под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой. Им предстоит столкнуться со сложностями организации международного спортивного события и оказаться участниками игр не только Олимпийских, но и политических.
Главные роли в сериале сыграли Григорий Верник
, Мария Карпова
, Юрий Стоянов
, Игорь Костолевский
, Игорь Гордин
, Алексей Серебряков
, Сергей Чонишвили
, Александра Бортич
, Вячеслав Чепурченко
, Евгения Дмитриева
, Алёна Бондарчук
, Ирина Паутова
и другие.
«Мой герой — Игорь Зорин, человек из интеллигентной семьи, который никогда не испытывал недостатка в материальном
, — рассказал Григорий Верник. — Прожигал жизнь и прожигал. Внезапно он понимает, что не знает, чего же на самом деле хочет от этой жизни. И ряд обстоятельств приводит к тому, что он устраивается работать в Олимпийский оргкомитет накануне Олимпиады-80 и попадает в этот сумасшедший круговорот событий, подводных камней, интересных, непривычных ему людей, странных ситуаций, любви, предательств и многого другого. Но главное — у него впервые появляется цель
».
Режиссёром проекта выступил Евгений Стычкин
. Съёмки прошли в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и в Узбекистане. Премьера сериала «Игры
» на Кинопоиске запланирована на 2024 год.
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