Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры»

13 марта
2024 год

Новости кино >>
13 марта 2024
Кинопоиск представил первый фрагмент сериала «Игры», в котором главный герой Игорь Зорин приступает к работе в оргкомитете Олимпиады-80.


Действие сериала разворачивается в конце 1970-х годов в Советском Союзе, когда вся страна и её жители находились в ожидании долгожданных летних Олимпийских игр. Тогда СССР победил в голосовании МОК, опередив США, и впервые получил право принять иностранных спортсменов на своей территории.

Главный герой — сын советского функционера Игорь Зорин попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где он будет работать волонтёром под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой. Им предстоит столкнуться со сложностями организации международного спортивного события и оказаться участниками игр не только Олимпийских, но и политических.

Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры»

Главные роли в сериале сыграли Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Евгения Дмитриева, Алёна Бондарчук, Ирина Паутова и другие.

«Мой герой — Игорь Зорин, человек из интеллигентной семьи, который никогда не испытывал недостатка в материальном, — рассказал Григорий Верник. — Прожигал жизнь и прожигал. Внезапно он понимает, что не знает, чего же на самом деле хочет от этой жизни. И ряд обстоятельств приводит к тому, что он устраивается работать в Олимпийский оргкомитет накануне Олимпиады-80 и попадает в этот сумасшедший круговорот событий, подводных камней, интересных, непривычных ему людей, странных ситуаций, любви, предательств и многого другого. Но главное — у него впервые появляется цель».

Режиссёром проекта выступил Евгений Стычкин. Съёмки прошли в Москве, окрестностях Санкт-Петербурга и в Узбекистане. Премьера сериала «Игры» на Кинопоиске запланирована на 2024 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
персоны
Алёна Бондарчук (II)Александра БортичГригорий ВерникИгорь ГординЕвгения ДмитриеваМария КарповаИгорь КостолевскийИрина ПаутоваАлексей СеребряковЮрий СтояновЕвгений СтычкинВячеслав ЧепурченкоСергей Чонишвили
фильмы
Игры

фотографии >>
Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры» фотографии
Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры» фотографии
Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры» фотографии
Пройдите в бухгалтерию: Григорий Верник проходит бюрократический квест в первом отрывке сериала «Игры» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Четвертков
12 марта ушёл из жизни актёр Алексей Четвертков.
Галина Яцкина
10 марта ушла из жизни актриса Галина Яцкина.
Светлана Моргунова
10 марта ушла из жизни диктор телевидения Светлана Моргунова.
Юрий Копытин
10 марта ушёл из жизни балетмейстер Юрий Копытин.
Олег Рябцов
10 марта ушёл из жизни актёр Олег Рябцов.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Варвара Бородина
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Юзеф Венгжин
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Паскаль Лежитимю
Пьер Нине
Ноэль Фишер
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Бал сумасшедших
драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2023
Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен