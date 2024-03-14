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Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота»

14 марта
2024 год

Новости кино >>
14 марта 2024
По популярной комедийной веб-манге «Старик, перевоплотившийся в кота» авторства Ядзимы снимают аниме. Если верить тизеру, премьера состоится в октябре этого года. Другой информации пока нет.


Престарелый сарариман перерождается в кавайного котика и находит приют у бывшего босса. Впервые за много лет мурлыка радуется гибкости тела, общается с соседскими кошками и наслаждается заботой нового хозяина. Режиссировать аниме будет дуэт Такахиро КавагоэТвоя апрельская ложь», «Хладнокровный Ходзуки») и Рио (главный аниматор «Баракамона» и «Знойного пинг-понга»).

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За адаптацию отвечает молодая студия Eight Colours, основанная в июле 2021-го режиссером Хидэо Удой. Ранее она не занималась сольными проектами, помогая коллегам с производством на разных стадиях: например, с финальной анимацией 18 эпизодов «Экспресс-трансформера Синкалиона Z» или с ключевой анимацией пары серий «Блича», «Ублюдка» и даже «Магической битвы» (e21, кому интересно).

Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота»

Оригинальная веб-манга начала выходить в Твиттере автора с февраля 2023-го и заняла второе место на конкурсе Next Coming Manga Award того же года. Чуть позже компания Kadokawa Shoten выпустила сериализацию на сайте KadoComi. Мангака рассказал, что очень благодарен читателям и с нетерпением ждет возможности увидеть героев очаровательных историй на экране.

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Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота» фотографии
Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота» фотографии
Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота» фотографии
Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота» фотографии
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