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В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым

14 марта
2024 год

Новости кино >>
14 марта 2024

Завершились съемки экшн-драмы с элементами аниме «Амура» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где и состоится премьера сериала.

В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Международная часть съемочного процесса прошла в королевстве Таиланд, совместно со студией FREELAND FILM. Также съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге, их организацией занималась кинокомпания 1-2-3 Production. Режиссерами «Амуры» выступили Андрей Джунковский и Илья ОвсеневСны Алисы»).

«На съемках “Амуры” с нами работал лучший продакшн в Таиланде. Все локации принесли нашей команде много сюрпризов и эмоций, потому что там принципиально другая структура съемок. Всегда находились нюансы, которые невозможно было предугадать, исключительно из-за того, что там совершенно по-разному устроено производство. Мы провели около 40 смен, но экспедиция длилась дольше – плюс несколько поездок под выбор натуры. “Трудностей перевода” было множество. Время смены, которое должно тратиться на кадры, тратилось на переводы с русского на английский, с английского на тайский. Перед нами стояла сложная задача снять комикс из сценария боевика. С экшеном и постановкой трюков все было волшебно. С нами работала потрясающая команда из России, и в Таиланде замечательные постановщики трюков. Теперь нам предстоит постпродакшн: материал нужно смонтировать, потом покрасить, придумать графику и переходы – сшить лоскутное одеяло, которое пока вырисовывается», — говорят Андрей Джунковский и Илья Овсенев.

По сюжету сериала — сестры-близнецы Аня и Надя Вдовины выросли в детском доме, и решительная Аня привыкла всегда оберегать свою сестру от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала профессиональным бойцом ММА, а Надя, устав от опеки сестры, сбежала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя годы разлуки Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где ей придется вступить в неравный поединок с Якудзой, которая продала ее сестру в сексуальное рабство. Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю.

В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Год назад, еще до съемок, я была в Бангкоке, и по какой-то причине мне там очень сильно не понравилось, я не успела ничего понять и прочувствовать. А была я там всего пять дней. Сейчас я хочу сказать "никогда не говори никогда". Потому что спустя год – я снимаюсь в Бангкоке, и я очень полюбила это место. Важно понимать свое внутреннее ощущение от происходящего, потому что от того, какой ты внутри, зависит отражение мира. Я приехала в Таиланд с одним чувством, а уехала с ощущением невероятной благодарности этому месту. Я очень люблю "Амуру", эта работа для меня является очень личной. Это колоссальный путь, который изменил меня», — рассказывает Алена Михайлова.

Также в проекте сыграли Екатерина Вилкова, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   14.03.2024 - 14:30
Кино найдет своего зрителя. Я то смотреть не буду, уже понятно. Как по мне, пустая трата денег, надо было тащится через пол планеты, чтобы снять обычное кино, при чем убыточное. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым фотографии
В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым фотографии
В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым фотографии
В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым фотографии
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