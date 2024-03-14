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«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило»

14 марта
2024 год

Новости кино >>
14 марта 2024
В сети появился тизер продолжения нашумевшего сериала с Дмитрием Нагиевым – нового восьмисерийного детектива «Тень Чикатило». Проект, основанный на реальных событиях, рассказывает историю сотрудника Ангарского Отдела Внутренних дел милиционера Попцова, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Главную роль исполняет Федор Лавров, уточняет пресс-служба Okko, где и состоится премьера сериала.



Группа знакомых зрителям по сериалу «Чикатило» следователей и оперативников во главе с опытным и жестким полковником Ковалевым, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в России периода 90-х, начинают расследовать жестокие убийства, в начале даже не догадываясь, кто за ними стоит и с чем им придется столкнуться. Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Он постепенно превращается в полумистического персонажа, неуловимого «демона», от которого нет спасения. И все же герои-оперативники во главе с Ковалевым, пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти.

К роли сотрудников оперативных служб вернутся Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков и другие. Появится в сериале и Дмитрий Нагиев, который вернется к роли Андрея Чикатило, чтобы показать историю знакомства с главным героем. По сюжету нового сериала, именно эта встреча – отправная точка в истории становления нового неуловимого «демона».

«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссерами-постановщиками проекта выступили Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили, оператором-постановщиком – Кирилл Пунтус, автором сценария – Сергей Волков.
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   14.03.2024 - 16:06
Уважаю Нагиева и его творчество, но как же не люблю смотреть про маньяков, особенно про таких жутких. Так что пропущу просмотр. читать далее>>
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«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило» фотографии
«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило» фотографии
«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило» фотографии
«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило» фотографии
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