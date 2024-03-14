«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило»

анонс

Картина, основанная на одноименном популярном сериале, вышла в онлайн-кинотеатре Wink

Состоялась премьера фильма «Родные люди» с Егором Бероевым, Дмитрием Дюжевым и Камилем Лариным

Экшн-драма с элементами аниме выйдет в онлайн-кинотеатре KION

В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым

14 марта

Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота»

Кажется, не только у мурлык девять жизней!