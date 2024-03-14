Состоялась премьера фильма «Родные люди» с Егором Бероевым, Дмитрием Дюжевым и Камилем Лариным

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«Ситуация близка к панике»: Федор Лавров превращается в неуловимого демона в тизере сериала «Тень Чикатило»

Экшн-драма с элементами аниме выйдет в онлайн-кинотеатре KION

В Таиланде завершились съемки «Амуры» с Аленой Михайловой, Аскаром Ильясовым и Юрием Колокольниковым

14 марта

Как завести друзей и заставить всех тебя гладить: первый тизер «Старика, перевоплотившегося в кота»

Кажется, не только у мурлык девять жизней!