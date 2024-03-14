Состоялась премьера фильма «Родные люди» с Егором Бероевым, Дмитрием Дюжевым и Камилем Лариным

Премьера полнометражного фильма «Родные люди», который объединяет несколько историй из разных городов про отношения поколений, состоялась в онлайн-кинотеатре Wink. Картина основана на одноименном популярном сериале, вышедшем на платформе в октябре прошлого года.
Фильм состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя — сколько всего случится перед этой встречей. Города и регионы, где разворачиваются события фильма, — Астраханская область, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург, Москва и Крым — стали также главными героями фильма.
«Сериал «Родные люди» оказался очень популярен у зрителей. И к нам неоднократно обращались с предложением смонтировать все это в один фильм, чтобы можно было сесть перед телевизором и не отрываясь посмотреть всей семьей. Мы решили, что это отличная идея. Это уникальный проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию — от совсем юных зрителей до бабушек и дедушек. Ведь главная его цель — объединить поколения. Надеемся, полнометражная версия тоже будет иметь большой успех», — отмечает продюсер фильма Жан Просянов.
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