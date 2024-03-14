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Культурная комедия «Все ОК» с Федором Федотовым в роли гида стартует 20 марта

14 марта
2024 год

Новости кино >>
14 марта 2024
Премьера 13-серийного драмеди «Все ОК» с Федором Федотовым в главной роли состоится в онлайн-кинотеатре Wink 20 марта, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где все вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает, пополнит линейку Wink Originals, уточняет пресс-служба сервиса.

Культурная комедия «Все ОК» с Федором Федотовым в роли гида стартует 20 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

«Учиться у своих героев — большое актерское счастье. Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей — это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали "Все ОК" в любви и взаимопонимании, и я уверен, что зрителя обязательно это почувствуют», — рассказывает Федор Федотов.

Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Авторы называют «Все ОК» признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в знаковых местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества «Братьев Елисеевых», Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

Культурная комедия «Все ОК» с Федором Федотовым в роли гида стартует 20 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Понимаю, что такого жанра нет, но, мне кажется, "Все ОК" — это рефлексирующая комедия. Мне хотелось пригласить зрителя в свой любимый город, в котором я прожил 29 лет и провести его по самым интересным местам, а также донести, что экскурсия может быть интереснейшим приключением, если ее ведет человек, влюбленный в свою профессию и в свой город», — подчеркнул режиссер проекта Андрей Элинсон.

В сериале также снимались Анна Слю, Алена Апина, Дава, Софья Гершевич, Владислав Ценев, Артур Ваха, Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий и другие.
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№ 1
Yanina Sokolova   14.03.2024 - 20:34
Интересный сценарий... Влюбляться и менять жизнь надо было, пока дети на шее не висели. А то взялся.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Культурная комедия «Все ОК» с Федором Федотовым в роли гида стартует 20 марта фотографии
Культурная комедия «Все ОК» с Федором Федотовым в роли гида стартует 20 марта фотографии
Культурная комедия «Все ОК» с Федором Федотовым в роли гида стартует 20 марта фотографии
Культурная комедия «Все ОК» с Федором Федотовым в роли гида стартует 20 марта фотографии
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