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Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд и Екатерина Бежанова вычислят «Формулу женской дружбы»

15 марта
2024 год

Новости кино >>
15 марта 2024

На «Dомашнем» завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Формула женской дружбы». Главные роли исполнили Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд, Екатерина Бежанова и Зинаида Ястржембская, уточняет пресс-служба телеканала.

Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд и Екатерина Бежанова вычислят «Формулу женской дружбы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Аня с мужем Антоном владеют небольшим отелем в городе своего детства. После смерти Антона выясняется, что он оставил завещание, в котором разделил единственное имущество – отель «Антоновка» — между женой и дочерью Ириной. Но детей у Ани и Антона нет. Однажды на пороге гостиницы появляется та самая Ира, которая оказывается дочерью бывшей подруги Ани, Полины, которая двадцать лет назад сбежала из родного города и бесследно пропала — а ведь в школе их троица была «не разлей вода». Аня раздавлена предательством любимого мужа, а Ира настроена решительно – она хочет отомстить горе-папаше и готова продать свою долю чужим людям. Попав в сложную ситуацию, Ане предстоит разобраться со старыми обидами и понять, что женская дружба существует. Только формула у нее посложнее, чем она думала.

«Наша история об истинных ценностях: дружбе, любви, поиске правды, о том, что добро побеждает зло, о том, что, если наши намерения добрые, а сердца открытые, то в жизни обязательно будет место счастью, даже сквозь трудности», — подчеркивает Екатерина Бежанова.

Режиссером мелодрамы выступил Дмитрий Сорокин. За визуальную составляющую отвечает оператор Дмитрий Есипов.
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Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд и Екатерина Бежанова вычислят «Формулу женской дружбы» фотографии
Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд и Екатерина Бежанова вычислят «Формулу женской дружбы» фотографии
Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд и Екатерина Бежанова вычислят «Формулу женской дружбы» фотографии
Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд и Екатерина Бежанова вычислят «Формулу женской дружбы» фотографии
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