Операторы фильмов «Чувства Анны», «Праведник» и «Снегирь» номинированы на премию «Белый квадрат»

Опубликован список номинантов на главный приз XX Премии кинооператорского искусства «Белый квадрат», чья церемония награждения состоится 9 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Награда присуждается лучшей операторской работе в полнометражном художественном фильме производства 2023 года, уточняет пресс-служба премии.
«За прошедшее с момента основания премии двадцатилетие в России выросло новое поколение кинематографистов, и нам приятно, что мы смогли сохранить «Белый квадрат» как площадку, которую любят и начинающие операторы, и те, кто строил индустрию отечественного кино. Нам бывал непросто: один год пришлось пропустить, в другой — провести церемонию онлайн, но то, что мы в двадцатый раз встретимся 9 апреля, говорит о том, что братство кинотворцов крепнет, в том числе, и благодаря нам» — поделился Максим Королев.
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союз кинематографистов России совместно с Российским фондом культуры, Союзом кинематографистов России и «Кинокомпанией Альянс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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