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Операторы фильмов «Чувства Анны», «Праведник» и «Снегирь» номинированы на премию «Белый квадрат»

15 марта
2024 год

Новости кино >>
15 марта 2024
Опубликован список номинантов на главный приз XX Премии кинооператорского искусства «Белый квадрат», чья церемония награждения состоится 9 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Награда присуждается лучшей операторской работе в полнометражном художественном фильме производства 2023 года, уточняет пресс-служба премии.

Операторы фильмов «Чувства Анны», «Праведник» и «Снегирь» номинированы на премию «Белый квадрат»
фото: пресс-служба премии «Белый квадрат»

За звание лучшего оператора поборются Семен АманатовНе хороните меня без Ивана»), Николай ЖелудовичЧувства Анны»), Михаил МилашинПраведник»), Роберт СаруханянКентавр») и Алишер ХамидходжаевСнегирь»).

В этом году в состав жюри вошли кинооператоры, лауреаты премии «Белый квадрат» прошлых лет: Михаил Агранович, Владимир Башта, Олег Лукичев, Сергей Мачильский и Юрий Шайгарданов. Продюсерами «Белого квадрата» являются Анна Михалкова и Максим Королев.

«За прошедшее с момента основания премии двадцатилетие в России выросло новое поколение кинематографистов, и нам приятно, что мы смогли сохранить «Белый квадрат» как площадку, которую любят и начинающие операторы, и те, кто строил индустрию отечественного кино. Нам бывал непросто: один год пришлось пропустить, в другой — провести церемонию онлайн, но то, что мы в двадцатый раз встретимся 9 апреля, говорит о том, что братство кинотворцов крепнет, в том числе, и благодаря нам» — поделился Максим Королев.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союз кинематографистов России совместно с Российским фондом культуры, Союзом кинематографистов России и «Кинокомпанией Альянс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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№ 1
Юля Наумова   15.03.2024 - 13:39
Надеюсь на справедливую борьбу и честную победу. Все эти люди, делают большую и важную работу. Их труд так же надо поощрять. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Михаил АграновичСемён АманатовВладимир БаштаНиколай ЖелудовичМаксим КоролёвОлег ЛукичёвСергей МачильскийМихаил МилашинАнна МихалковаРоберт СаруханянАлишер ХамидходжаевЮрий Шайгарданов
фильмы
КентаврНе хороните меня без ИванаПраведникСнегирьЧувства Анны

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