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Телепремьера «Волшебного участка» с Николаем Наумовым состоится 25 марта

15 марта
2024 год

Новости кино >>
15 марта 2024

Телевизионная премьера проекта Okko «Волшебный участок» с Николаем Наумовым в главной роли состоится 25 марта на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Волшебного участка» с Николаем Наумовым состоится 25 марта
фото: телеканал ТНТ

По сюжету с разгар запоя бывший полицейский Леха Попов узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее восьмилетнюю дочку отдали в детский дом, поэтому просит Леху стать опекуном. Леха делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок. Но преступники, которых должен ловить Леха – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лехи испытанием.

В сериале также снялись Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Ида Галич, Павел Деревянко, Ольга Медынич, Никита Кологривый и другие.

«Я очень рад, что достойный, интересный, свежий, и, что самое главное, семейный сериал попадает со стриминговой платформы на федеральный канал. Особенно приятно, что это канал ТНТ! Это значит, что больше зрителей узнают об этом сериале и обязательно полюбят его героев. Следите за похождениями богатыря и его друга гнома-матершинника», — говорит Илья Соболев.

Режиссером-постановщиком сериала выступил Степан ГордеевПеревал Дятлова»), автором сценария и шоураннером – Александр НосковКапельник»). Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Производством занимались компании Originals Production и «Место силы» эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Okko.
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