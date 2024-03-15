Телепремьера «Волшебного участка» с Николаем Наумовым состоится 25 марта

По сюжету с разгар запоя бывший полицейский Леха Попов узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее восьмилетнюю дочку отдали в детский дом, поэтому просит Леху стать опекуном. Леха делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок. Но преступники, которых должен ловить Леха – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лехи испытанием.
«Я очень рад, что достойный, интересный, свежий, и, что самое главное, семейный сериал попадает со стриминговой платформы на федеральный канал. Особенно приятно, что это канал ТНТ! Это значит, что больше зрителей узнают об этом сериале и обязательно полюбят его героев. Следите за похождениями богатыря и его друга гнома-матершинника», — говорит Илья Соболев.
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