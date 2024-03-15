Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского

Новый фильм Грамматикова — фрагмент его биографии, личное высказывание, манифест женской любви, рассказывающий о силе материнства и надежде на мирное будущее. Работа над этой биографической историей велась более 7 лет и получила логическое развитие в преддверии Года семьи.
Фильм «Смотри на меня» расскажет зрителям историю многодетной семьи, которая в послевоенные годы отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву в надежде найти пропавшего отца. Позади — дом и воспоминания о счастливой довоенной жизни, впереди — долгая дорога, наполненная тревогой о будущем семьи и детей. Большая любовь и вера помогают героям не сдаваться и двигаться навстречу мечте.
«У меня было огромное желание спеть гимн матери. В основе семьи, всех благих дел и надежд — всегда женщина, всегда мать. Я помню конфетку под подушкой, теплую руку мамы и ее замечательную фразу, которая выручала меня в разные периоды: «Володечка, все что ни делается, все к лучшему». Мне повезло собрать съемочную группу, которая разделяла эти ощущения. Я очень надеюсь, что наша энергия и главный посыл — "любите друг друга" – передадутся зрителю», — говорит Владимир Грамматиков.
Режиссер и продюсеры бережно отнеслись к отражению исторической эпохи. Большинство элементов, воссоздающих атмосферу конца 1940-х годов — предметы быта, костюмы, транспортные средства — и вовсе были подлинными. Так, вагоны поезда, на котором герои отправляются из Свердловска в Москву, собирались по всей России. В съемках задействованы двухосные «теплушки», четырехосные товарные вагоны до 1947 года выпуска и советский локомотив серии СО17 (Серго Орджоникидзе).
обсуждение >>