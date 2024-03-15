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Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского

15 марта
2024 год

Новости кино >>
15 марта 2024

В Москве завершилось производство фильма Владимира Грамматикова «Смотри на меня» — совместного проекта продюсерской компании «МВФильм» и кинокомпании «Централ Партнершип». Главную роль сыграла Александра Урсуляк, а автором сценария выступил Андрей Кончаловский, уточняет пресс-служба ЦПШ.

Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского
фото: Централ Партнершип

Новый фильм Грамматикова — фрагмент его биографии, личное высказывание, манифест женской любви, рассказывающий о силе материнства и надежде на мирное будущее. Работа над этой биографической историей велась более 7 лет и получила логическое развитие в преддверии Года семьи.

Фильм «Смотри на меня» расскажет зрителям историю многодетной семьи, которая в послевоенные годы отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву в надежде найти пропавшего отца. Позади — дом и воспоминания о счастливой довоенной жизни, впереди — долгая дорога, наполненная тревогой о будущем семьи и детей. Большая любовь и вера помогают героям не сдаваться и двигаться навстречу мечте.

«У меня было огромное желание спеть гимн матери. В основе семьи, всех благих дел и надежд — всегда женщина, всегда мать. Я помню конфетку под подушкой, теплую руку мамы и ее замечательную фразу, которая выручала меня в разные периоды: «Володечка, все что ни делается, все к лучшему». Мне повезло собрать съемочную группу, которая разделяла эти ощущения. Я очень надеюсь, что наша энергия и главный посыл — "любите друг друга" – передадутся зрителю», — говорит Владимир Грамматиков.

Режиссер и продюсеры бережно отнеслись к отражению исторической эпохи. Большинство элементов, воссоздающих атмосферу конца 1940-х годов — предметы быта, костюмы, транспортные средства — и вовсе были подлинными. Так, вагоны поезда, на котором герои отправляются из Свердловска в Москву, собирались по всей России. В съемках задействованы двухосные «теплушки», четырехосные товарные вагоны до 1947 года выпуска и советский локомотив серии СО17 (Серго Орджоникидзе).

В картине также снялись Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Семен Шкаликов, Ольга Лапшина и другие. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, а также ОАО «РЖД». Релиз запланирован на сентябрь 2024 года.
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№ 1
Angelika77   15.03.2024 - 19:21
Вроде не плохое кино. Ничего из прочитанного не разочаровало. Противных мне актеров нет, всяких музыкантов и блогеров и людей далеких от кино так же не наблюдаю. читать далее>>
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Смотри на меня

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Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского фотографии
Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского фотографии
Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского фотографии
Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского фотографии
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