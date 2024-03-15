Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского

что почитать?

«12 лет рабства»: Мертвые души: Кровью и потом

«Новый Человек-паук: Высокое напряжение»: Только свистни – он появится

Опубликованы пробы Максима Матвеева и Сергея Бурунова на роли в «Мастере и Маргарите»

Из Ирана с любовью: Никита Ефремов, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина

Как разрешали споры аристократы, гладиаторы, ковбои и феминистки

Когда вы честь мою задели: 7 фильмов про дуэли

Интервью

Денис Прытков: «У нас с Ленским много общего, особенно что касается внутреннего состояния»

Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики