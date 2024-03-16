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Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю

16 марта
2024 год

Новости кино >>
16 марта 2024
Япония чествует лучших сэйю, а весь мир — Хаяо Миядзаки. Среди же грядущих премьер нас ждут приключения со статуей Хатико и Отрядом самоубийц. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом сезоне «Истребителя демонов» или о «Старике, перевоплотившемся в кота»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Если вы вдруг проспали, как и Хаяо Миядзаки: «Мальчик и птица» всё-таки получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. New York Times подсчитал топ комикс-продаж первой половины марта: среди манги лидерами стали «Человек-бензопила» (14-й выпуск, третье место в топе), «Драконий жемчуг: Супер» (20-й выпуск, десятое место) и «Берсерк» (первый том делюкс-издания, 11-е место). «Стесняшка» и «Избрание божества» готовятся ко второму сезону: одна делится весенне-розовым постером, другой тизерит премьеру в октябре минутным видео. Ну а Adult Swim продолжает направлять лучи софитов (и трафика) на аниме по «Рику и Морти», на этот раз — с помощью минутного фрагмента одной из серий:


В возрасте 91 года скончался сэйю Масааки Маэда, помимо прочего, озвучивший Кароццо Рону из «Мобильного война Гандама Эф-91». На этом печальные новости не заканчиваются: чета мангак Мотоюки и Ю Асаи попали в ДТП. Мотоюки до сих пор находится в тяжелом состоянии, а его супруга аварию не пережила. И резко уходим от минорной тональности: среди новых персонажей DLC для One Piece Warriors 4 оказался легендарный король пиратов Роджер Голд — даже с персональным тизером. Сценаристы «Психопаспорта» Макото Фуками и Рё Ёсигами вместе с художником Нацуо Саем (манга об инспекторе Синъе Когами в той же вселенной) запускают новую научно-фантастическую мангу Police Tribe K-9.

Читать Кто боролся с Миядзаки за «Оскар» — и почему он победил

ШОУ «ГОЛОС»

Стали известны имена победителей 18-й ежегодной Премии сэйю.

Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Лучшие ведущие актерыКана Итиносэ (Ферн из «Провожающей в последний путь Фрирен») и Кадзуки Ура (Ёити Исаги из «Блю Лок»).

Лучшие актеры второго плана: Ёхэй Адзаками (Резен Шарлотта из «Ван-Писа»), Манака Ивами (Тору Хонда из «Корзинки фруктов») и Мамико Ното (Канаэ Катагири из «Тысячелетней кровавой войны»).

Награда лучшему новому актеру (присуждается дебютантам последних пяти лет): Юриэ Игома (Руби Хосино из «Звездного дитя»), Юки Сакакихара (хакер Робота из «Ликорис Рекоил»), Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы»), Нанока Хара (та самая «Судзумэ, закрывающая двери») и Хина Ёмия (Анна Ямада из «Опасности в моем сердце»).

Награда за лучшее исполнение музыкальной композиции (присуждается как сэйю, так и персонажам): Kessoku Band из «Рок-тихони».

Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю
фото: Kessoku Band, они же — «Жгут»

Лучший иностранный фильм/лайв-экшн: Мицуки ТакахатаСпящая принцесса: Неизвестная история обо мне») и Кунио Мураи (сериал «Неестественная смерть»).

Лучшая видеоигра: Юя Утида (Фрейр в японской версии God of War: Ragnarok).

Лучшая синергия (награду присуждают за работу, наиболее раскрывающую таланты сэйю): «Коронный бросок: Фильм».

Лучший инфлюенсер: Сумирэ Уэсака (Хаясэ Нагаторо из «Не издевайся, Нагаторо»).

Самый значимый сэйю: Юити Накамура (Сатору Годзё из «Магической битвы»).

Читать 35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024
НЕ ТОПАТЬ КОПЫТАМИ ПО КОРИДОРАМ!

Комедийная манга «Олень-Каноко — проблема Коси-чан» (My Deer Friend Nokotan) получит аниме-адаптацию. Хулиганы и отличники вместе с Wit StudioНевеста чародея», «Атака титанов», «Семья шпиона») отправятся в токийскую школу уже 7 июля.


Популярная старшеклассница Торако Коси раньше была свирепой янкии, но никто из одноклассников даже не подозревает о её темном прошлом. Всё меняется, когда в класс переводится Ноко Каноко — странная девушка с оленьими рожками, чей чуткий нос способен вынюхать страшные тайны Торако!

Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю


В режиссерском кресле — Масахико ОтаЛилии на ветру», «Мастер Китон»), за сценарий отвечает Такаси АосимаСто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят», «Удзаки хочет тусоваться!»), над дизайном персонажей работает Аюму Цудзимура, а музыку сочиняет Ясухиро МисаваСвязь сердец», «Сестры Минами»). Ноко Каноко озвучивает Мэгуми Хан (Мори из «Консьержа универмага «Арктика», Кана Арима из «Звездного дитя»), а Торако Коси — Саки Фудзита (Итина Саотомэ из «Птичье крыло: История гольфисток», Рэми из «Токийских мстителей»).

Читать «Токио Мяу Мяу» — девочки-волшебницы превращаются в животных
ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО БЕССОННИКИ

Вампирский ромком «Песнь ночных сов» получит продолжение. Создатели пока скрывают дата выхода и другие подробности, но предлагают на 15 секунд окунуться в чарующий пурпур спящего города.


Страдающий от бессонницы Ко Ямори узнает от вампирши Надзуны Нанакусы, как прекрасна может быть ночная жизнь. Подросток решает стать нежитью и обрести свободу. Во втором сезоне продолжаться полуночные похождения Ко и Надзуны, а также усугубится конфликт с детективицей Анко Угисой. Режиссер первого сезона Томоюки ИтамураМемуары Ванитаса», «Прощай унылый учитель») вернется к работе над проектом и экранизирует еще четыре тома оригинальной манги Котоямы (с 6-го по 10-й).

Читать Похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»
РОСКОМНАДЗОР БЕЗ ТОРМОЗОВ

Свежим трейлером обзавелся «Отряд самоубийц из другого мира» — еще один проект Wit Studio, над которым она трудится в тандеме с Warner Bros. Japan. Что было в предыдущих, вспоминаем тут и тут. Премьера приключенческого фэнтези о подвигах злодеев Готэма в параллельном измерении намечена на июль.


Витуберша Мори Каллиопа, исполняющая эндинг Go-Getters, поделилась комментарием: «Когда я дебютировала, моей самой большой мечтой было работать и исполнять песни для анимационных фильмов. Я мечтала об этом много лет, но не думала, что это станет реальностью. Этот трек — гимн тем чувствам, которые дороги мне как артистке: «Будь собой, не бойся и живи без стыда...» Проживите свою жизнь с голосом и открытым разумом и будьте верны себе, даже если другие вас осуждают».

Читать «Скотт Пилигрим жмет на газ» — еще один культовый комикс в аниме
МОЖЕТ, НЕ НАДО?

Студия J.C.StaffПовар-боец Сома», «Путь домохозяина») спустя почти три года после анонса выпустила новый тизер к предстоящему сериалу «Хвост Феи: Столетний квест». Сиквел легендарной франшизы покажут в июле этого года.


Нацу, Люси, Хэппи и компания берутся за задание, которое никому не удавалось выполнить с момента основания гильдии (то есть более века!). За дело снова взялись сэйю и творческая группа оригинального аниме, а за чардиз отвечает Юрика СакоНулевой Эдем», режиссерка анимации «Городской Дьяволицы»).

Читать Чуткая история «Жертвенной принцессы и владыки зверей» той же студии
ЗАПОЗДАЛЫЙ ХЭППИ-ЭНД

В честь 100-летнего юбилея Хатико, самой известной собаки в мире, студия Nippon Animation снимает аниме «Сибуя любит Хати» (Shibuya Love Hachi). Посмотреть его можно будет на различных стриминговых сервисах с 11 апреля.


Однажды в самом сердце Токио оживает знаменитый бронзовый талисман. Так начинается непринужденная повседневная жизнь акита-ину и его забавных друзей.

Главных героев озвучат:

Хатико — Мисаки Ватада (Футари Гото из «Рок-тихони», Тию Якутани из сериала «Фармацевт из параллельного мира»).
Микэко — Акио Суяма (Хьюго из «Атаки титанов», Кадзуносукэ Нива из «Самурая Чамплу»).
Нана — Кана Уэда (Неон Нострада из «Охотник х Охотник», Юдзуки Фува из «Класса убийц»).
Гарри — Тихиро Уно (Катла Лартика из сериала «Мастерская Эски и Логи: Алхимики сумеречного неба»).
Куро — Ко БонкобараИгра друзей», «Мой новый босс – глупый»).
Мояи — Кэндзи Номура (Годзан из «Доктора Стоуна», Войд Волкс из «Нежити и неудачи»).

Читать «Консьерж универмага «Арктика» — поучительное аниме про животных и людей
Бонус: Превью выставки по «Провожающей в последний путь Фрирен». Пройдет она в токийском культурно-торгово-развлекательном комплексе Sunshine City с 25 апреля по 12 мая.

Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю

В программе — рабочие материалы и бонусы для фанатов (открытки, брелоки и не только). Самые дешевые билеты стоят 1300 иен (цена детского билета, купленного заранее), самые дорогие — 3800 (взрослый VIP-билет, приобретенный день в день).


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, недавно там вышел перевод архивного разговора Эйитиро Оды («Ван-Пис») и ушедшего недавно из жизни Акиры Ториямы («Драконий жемчуг»).
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   16.03.2024 - 15:02
Самые дешевые билеты 800 рублей, самые дорогие (випки) 2600 рублей. Что есть в вип билете, чего нет в обычном. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
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