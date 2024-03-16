Избрание божества Миядзаки: главные новости аниме за неделю

В возрасте 91 года скончался сэйю Масааки Маэда, помимо прочего, озвучивший Кароццо Рону из «Мобильного война Гандама Эф-91». На этом печальные новости не заканчиваются: чета мангак Мотоюки и Ю Асаи попали в ДТП. Мотоюки до сих пор находится в тяжелом состоянии, а его супруга аварию не пережила. И резко уходим от минорной тональности: среди новых персонажей DLC для One Piece Warriors 4 оказался легендарный король пиратов Роджер Голд — даже с персональным тизером. Сценаристы «Психопаспорта» Макото Фуками и Рё Ёсигами вместе с художником Нацуо Саем (манга об инспекторе Синъе Когами в той же вселенной) запускают новую научно-фантастическую мангу Police Tribe K-9.
Популярная старшеклассница Торако Коси раньше была свирепой янкии, но никто из одноклассников даже не подозревает о её темном прошлом. Всё меняется, когда в класс переводится Ноко Каноко — странная девушка с оленьими рожками, чей чуткий нос способен вынюхать страшные тайны Торако!
Вампирский ромком «Песнь ночных сов» получит продолжение. Создатели пока скрывают дата выхода и другие подробности, но предлагают на 15 секунд окунуться в чарующий пурпур спящего города.
Страдающий от бессонницы Ко Ямори узнает от вампирши Надзуны Нанакусы, как прекрасна может быть ночная жизнь. Подросток решает стать нежитью и обрести свободу. Во втором сезоне продолжаться полуночные похождения Ко и Надзуны, а также усугубится конфликт с детективицей Анко Угисой. Режиссер первого сезона Томоюки Итамура («Мемуары Ванитаса», «Прощай унылый учитель») вернется к работе над проектом и экранизирует еще четыре тома оригинальной манги Котоямы (с 6-го по 10-й).
Свежим трейлером обзавелся «Отряд самоубийц из другого мира» — еще один проект Wit Studio, над которым она трудится в тандеме с Warner Bros. Japan. Что было в предыдущих, вспоминаем тут и тут. Премьера приключенческого фэнтези о подвигах злодеев Готэма в параллельном измерении намечена на июль.
Витуберша Мори Каллиопа, исполняющая эндинг Go-Getters, поделилась комментарием: «Когда я дебютировала, моей самой большой мечтой было работать и исполнять песни для анимационных фильмов. Я мечтала об этом много лет, но не думала, что это станет реальностью. Этот трек — гимн тем чувствам, которые дороги мне как артистке: «Будь собой, не бойся и живи без стыда...» Проживите свою жизнь с голосом и открытым разумом и будьте верны себе, даже если другие вас осуждают».
Нацу, Люси, Хэппи и компания берутся за задание, которое никому не удавалось выполнить с момента основания гильдии (то есть более века!). За дело снова взялись сэйю и творческая группа оригинального аниме, а за чардиз отвечает Юрика Сако («Нулевой Эдем», режиссерка анимации «Городской Дьяволицы»).
В честь 100-летнего юбилея Хатико, самой известной собаки в мире, студия Nippon Animation снимает аниме «Сибуя любит Хати» (Shibuya Love Hachi). Посмотреть его можно будет на различных стриминговых сервисах с 11 апреля.
Однажды в самом сердце Токио оживает знаменитый бронзовый талисман. Так начинается непринужденная повседневная жизнь акита-ину и его забавных друзей.
В программе — рабочие материалы и бонусы для фанатов (открытки, брелоки и не только). Самые дешевые билеты стоят 1300 иен (цена детского билета, купленного заранее), самые дорогие — 3800 (взрослый VIP-билет, приобретенный день в день).
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