В рамках линейки «Сквозь слезы к счастью» состоится показ мелодрамы со звездой Cyberpunk 2077 Юлией Гороховой

Это история сестер Лилии и Розы, вернувшихся в родной город. У Лили красный диплом дизайнера-модельера, а Роза, провалившись в модельной школе, приехала выпросить у отца деньги на второй шанс. Но тот умирает от инфаркта, оставив семье цветочный магазин и долги. Заместитель мэра Маркова хочет использовать магазин в своих целях, поэтому предлагает девушкам выгодное предложение, но Лиля отказывается – она не может предать наследство отца. После этого на семью обрушивается череда несчастий: от тюрьмы до «наезда» бандитов.
фото: кадр из сериала «Неродная дочь»
Неделя премьер продолжится 20 марта «Двумя крылами», в которой главные роли исполнили Анна Клинская и Никита Бурячек. Зрительницам расскажут про Екатерину – идеальную жену Игоря Игнатьева, владельца фармацевтического предприятия в небольшом городе Клинове. В их семье ожидается долгожданное прибавление, однако появилось подозрение, что у ребенка синдром Дауна. 21 марта на канале состоится показ минисериала «Когда любовь совсем не ждешь» про перспективного архитектора Лиду, чей будущий начальник оказался ее бывшим. В главных ролях — Эрика Булатая и Ян Ильвес.
Завершится очередная премьерная неделя 22 марта мелодрамой «Мы эхо друг друга», в которой сыграли звезда локализованной версии игры Cyberpunk 2077 Юлия Горохова, Никита Абдулов, Иван Николаев и Михаил Маликов. По сюжету после аварии Анна начинает видеть странные сны, где она живет яркой и красивой жизнью с другим мужем. В один прекрасный день героиня встречает человека из своих сновидений и выясняет, что у нее есть сестра-близнец, которая недавно разбилась на вертолете.
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