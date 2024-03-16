Создателю «Пиратов Карибского моря», «Ранго» и «Мышиной охоты» Гору Вербински исполнилось 60 лет

Сегодня, 16 марта, исполнилось 60 лет известному американскому режиссеру, режиссеру-мультипликатору, сценаристу и продюсеру Гору Вербински
, подарившему нам такие незабываемые фильмы, как «Пираты Карибского моря
», «Ранго
» и «Мышиная охота
».
Грегор Вербински
родился 16 марта 1964 года в Ок-Ридже, расположенном в штате Теннесси, в семье физика-ядерщика. В юности много времени уделял музыке и играл в нескольких панк-рок группах. Продал свою гитару, чтобы купить первую пленочную камеру. В 1987-м окончил киношколу при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. После выпуска снимал рекламу и музыкальные клипы. За один из рекламных роликов удостоен приза международного фестиваля «Каннские львы».
В 1996-м снял короткометражный «Ритуал
», а спустя год дебютировал в полном метре семейной комедией «Мышиная охота». В начале нулевых создал ремейк j-хоррора «Звонок
» с Наоми Уоттс
и романтический боевик «Мексиканец
» с Брэдом Питтом
и Джулией Робертс
. Сотрудничество с Джонни Деппом
привело к появлению популярной приключенческой серии о пирате Джеке Воробье «Пираты Карибского моря», в основу которого лег одноименный аттракцион из Диснейленда. Вместе они создали первые три части, а также поработали над мультфильмом «Ранго» и вестерном «Одинокий рейнджер
». Кроме того, режиссер спродюсировал картину Бена Стиллера
«Невероятная жизнь Уолтера Митти
» и снял «Синоптика
» с Николасом Кейджем
и «Лекарство от здоровья
» с Дейном ДеХааном
. Долгое время горел желанием перенести на большой экран игру BioShock, но впоследствии отказался от этой идеи.
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Лауреат десяти престижных наград, включая «Оскар», «Энни» и премию BAFTA за «Ранго». Недавно стало известно, что Гор решил вернуться к режиссуре после восьмилетнего перерыва с фантастической комедией «Удачи, повеселись, не умри
», в которой согласились сыграть Сэм Рокуэлл
, Хейли Лу Ричардсон
, Зази Битц
, Джуно Темпл
и Майкл Пенья
.
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