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Создателю «Пиратов Карибского моря», «Ранго» и «Мышиной охоты» Гору Вербински исполнилось 60 лет

16 марта
2024 год

Новости кино >>
16 марта 2024

Сегодня, 16 марта, исполнилось 60 лет известному американскому режиссеру, режиссеру-мультипликатору, сценаристу и продюсеру Гору Вербински, подарившему нам такие незабываемые фильмы, как «Пираты Карибского моря», «Ранго» и «Мышиная охота».

Создателю «Пиратов Карибского моря», «Ранго» и «Мышиной охоты» Гору Вербински исполнилось 60 лет
фото: latimes.com

Грегор Вербински родился 16 марта 1964 года в Ок-Ридже, расположенном в штате Теннесси, в семье физика-ядерщика. В юности много времени уделял музыке и играл в нескольких панк-рок группах. Продал свою гитару, чтобы купить первую пленочную камеру. В 1987-м окончил киношколу при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. После выпуска снимал рекламу и музыкальные клипы. За один из рекламных роликов удостоен приза международного фестиваля «Каннские львы».

В 1996-м снял короткометражный «Ритуал», а спустя год дебютировал в полном метре семейной комедией «Мышиная охота». В начале нулевых создал ремейк j-хоррора «Звонок» с Наоми Уоттс и романтический боевик «Мексиканец» с Брэдом Питтом и Джулией Робертс. Сотрудничество с Джонни Деппом привело к появлению популярной приключенческой серии о пирате Джеке Воробье «Пираты Карибского моря», в основу которого лег одноименный аттракцион из Диснейленда. Вместе они создали первые три части, а также поработали над мультфильмом «Ранго» и вестерном «Одинокий рейнджер». Кроме того, режиссер спродюсировал картину Бена Стиллера «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и снял «Синоптика» с Николасом Кейджем и «Лекарство от здоровья» с Дейном ДеХааном. Долгое время горел желанием перенести на большой экран игру BioShock, но впоследствии отказался от этой идеи.

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Лауреат десяти престижных наград, включая «Оскар», «Энни» и премию BAFTA за «Ранго». Недавно стало известно, что Гор решил вернуться к режиссуре после восьмилетнего перерыва с фантастической комедией «Удачи, повеселись, не умри», в которой согласились сыграть Сэм Рокуэлл, Хейли Лу Ричардсон, Зази Битц, Джуно Темпл и Майкл Пенья.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   16.03.2024 - 15:16
Мои поздравления талантливому человеку. Попробовал себя во многих жанрах, везде результат получился положительным. Пираты карибского моря шедевральная работа. читать далее>>
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Создателю «Пиратов Карибского моря», «Ранго» и «Мышиной охоты» Гору Вербински исполнилось 60 лет фотографии
Создателю «Пиратов Карибского моря», «Ранго» и «Мышиной охоты» Гору Вербински исполнилось 60 лет фотографии
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