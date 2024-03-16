Элайджа Вуд окажется среди нас

Элайджа Вуд
, Рэндалл Пак
, Эшли Джонсон
и Иветт Николь Браун
подарят свои голоса персонажам мультсериала по игре Among Us, уверяет Deadline
.
За производство адаптации отвечает Eye Animation Productions, анимационное подразделение CBS Studios, а шоураннером назначен Оуэн Дэннис
(«Бесконечный поезд
»).
Как и в оригинале, события развернутся на космическом корабле, где среди людей оказывается инопланетянин, скрывающий свою истинную природу. Члены экипажа должны выяснить, кто из них самозванец.
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Among Us дебютировала в 2018 году и получила статус одной из самых популярных онлайн-игр в истории игровой индустрии. В 2020-м на ее счету было свыше 500 миллионов активных пользователей в месяц, более четырех миллиардов просмотров на YouTube и 1,22 миллиарда сеансов просмотра на Twitch.
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