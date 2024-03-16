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Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву

16 марта
2024 год

Новости кино >>
16 марта 2024
Роман Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться», экранизированный Стивеном Спилбергом в 2018 году, обретет новую жизнь в виде королевской битвы Open. ААА-игра станет частью грядущей метавселенной Readyverse от студии Walker Labs, уточняет TheGamer.



В опубликованном тизер-трейлере можно увидеть Парсифаля, консольные приставки и узнаваемых персонажей популярных киносерий вроде «Делориана», которые засветились и в киноадаптации романа.

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Издателем числится студия Readyverse, чьим сооснователем является сам автор первоисточника. Писатель примет активное участие в разработке игры. Создатели обещают кооперативные и соревновательные режимы, а победителя будут опеределять по итогам нескольких раундов. Игроков ожидают гонки, стрельба и множество других игровых элементов.

Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву
фото: fandomwire.com

Open разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В метавселенной Readyverse также присутствует универсальная мета-игра The Hunt. Она будет доступна практически везде (от браузеров до реальных локаций), а геймеры при выполнении ее квестов смогут получить цифровые и физические награды.
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Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву фотографии
Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву фотографии
Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву фотографии
«Первому игроку приготовиться»
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