Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву

Роман Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться
», экранизированный Стивеном Спилбергом
в 2018 году, обретет новую жизнь в виде королевской битвы Open. ААА-игра станет частью грядущей метавселенной Readyverse от студии Walker Labs, уточняет TheGamer
.
В опубликованном тизер-трейлере можно увидеть Парсифаля, консольные приставки и узнаваемых персонажей популярных киносерий вроде «Делориана», которые засветились и в киноадаптации романа.
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Издателем числится студия Readyverse
, чьим сооснователем является сам автор первоисточника. Писатель примет активное участие в разработке игры. Создатели обещают кооперативные и соревновательные режимы, а победителя будут опеределять по итогам нескольких раундов. Игроков ожидают гонки, стрельба и множество других игровых элементов.
Open разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В метавселенной Readyverse также присутствует универсальная мета-игра The Hunt. Она будет доступна практически везде (от браузеров до реальных локаций), а геймеры при выполнении ее квестов смогут получить цифровые и физические награды.
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