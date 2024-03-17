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Джонатан Ке Кван впервые сыграет главную роль

17 марта
2024 год

Новости кино >>
17 марта 2024
Джонатан Ке Кван впервые за свою сорокалетнюю карьеру в Голливуде получил главную роль. Согласно Variety, актер сыграет в боевике «С любовью» (With Love), который готовит студия Universal.

Джонатан Ке Кван впервые сыграет главную роль
фото: today.com

Детали сюжета пока держатся в секрете. Постановку доверят дебютанту Джонатану Эусебио, который ранее ставил трюки на съемках «Мстителей» и «Джона Уика». Среди сценаристов заявлен Джош СтоддардВоин»), а в продюсерской команде числится Дэвид Литч. Будущая лента выйдет в прокат 7 февраля 2025 года.

Кван начал сниматься еще в детстве, составив компанию Харрисону Форду в «Индиане Джонсе и Храме судьбы» Стивена Спилберга и сыграв в «Балбесах» Ричарда Доннера. В начале нулевых пропал с экранов, а спустя 20 лет триумфально вернулся в кино, получив «Оскар» за роль второго плана в фильме «Все везде и сразу».
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