Джонатан Ке Кван впервые сыграет главную роль

Джонатан Ке Кван
впервые за свою сорокалетнюю карьеру в Голливуде получил главную роль. Согласно Variety
, актер сыграет в боевике «С любовью» (With Love), который готовит студия Universal.
Детали сюжета пока держатся в секрете. Постановку доверят дебютанту Джонатану Эусебио
, который ранее ставил трюки на съемках «Мстителей
» и «Джона Уика
». Среди сценаристов заявлен Джош Стоддард
(«Воин
»), а в продюсерской команде числится Дэвид Литч
. Будущая лента выйдет в прокат 7 февраля 2025 года.
Кван начал сниматься еще в детстве, составив компанию Харрисону Форду
в «Индиане Джонсе и Храме судьбы
» Стивена Спилберга
и сыграв в «Балбесах
» Ричарда Доннера
. В начале нулевых пропал с экранов, а спустя 20 лет триумфально вернулся в кино, получив «Оскар» за роль второго плана в фильме «Все везде и сразу
».
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