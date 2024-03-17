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Сериал «Сквозь снег» нашел себе новый дом

17 марта
2024 год

Новости кино >>
17 марта 2024
Антиутопия «Сквозь снег» перебралась на канал AMC, где завершится четвертым сезоном. Об этом сообщает Deadline.

Сериал «Сквозь снег» нашел себе новый дом

Сериал был визитной карточкой TNT до тех пор, пока не был закрыт после трех сезонов. Премьера финала шоу намечена на 2025-й. Шоураннером числится Пол ЗбижевскиОстаться в живых»).

Сюжет основан на графическом романе 1982 года и популярном фильме Пон Джун Хо, вышедшем в 2013-м. Ключевые роли закреплены за Дженнифер Коннелли, Давидом Диггсом и Шоном Бином. В четвертом сезоне к ним присоединятся Кларк Грегг и Майкл Аронов.

Читать рецензию «Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. По сюжету мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте.
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