Сериал «Сквозь снег» нашел себе новый дом

Антиутопия «Сквозь снег
» перебралась на канал AMC, где завершится четвертым сезоном. Об этом сообщает Deadline
.
Сериал был визитной карточкой TNT до тех пор, пока не был закрыт после трех сезонов. Премьера финала шоу намечена на 2025-й. Шоураннером числится Пол Збижевски
(«Остаться в живых
»).
Сюжет основан на графическом романе 1982 года и популярном фильме Пон Джун Хо
, вышедшем в 2013-м. Ключевые роли закреплены за Дженнифер Коннелли
, Давидом Диггсом
и Шоном Бином
. В четвертом сезоне к ним присоединятся Кларк Грегг
и Майкл Аронов
.
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«Сквозь снег»: Ешь, пей, богатых, бедных
Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. По сюжету мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте.
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