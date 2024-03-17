Арнольд Шварценеггер станет Санта-Клаусом

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«Сёгун»: Гайдзин его превосходительства

Она сыграла певицу Салли Боулз

Кара Делевинь дебютировала на театральной сцене

Ей было 89 лет

Ушла из жизни руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Спутник телезрителя

«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе

В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!