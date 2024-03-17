Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Арнольд Шварценеггер станет Санта-Клаусом

17 марта
2024 год

Новости кино >>
17 марта 2024
Арнольд Шварценеггер воплотит образ Санта-Клауса в рождественской комедии «Человек с мешком» (The Man With The Bag). Согласно THR, ленту готовят студии Amazon и MGM.

Арнольд Шварценеггер станет Санта-Клаусом
фото: cbr.com

Зрителям поведают о том, как у Санты украли мешок с подарками. В поисках преступников и украденного добряку помогает исправившийся вор Вэнс (Алан Ричсон), который ранее не вылезал из списка непослушных. Ради спасения Рождества к ним также присоединятся дочь Вэнса и команда эльфов-неудачников.

Режиссерское кресло фильма займет Адам Шэнкмэн. Сценарий написал Аллан Райс, а среди продюсеров заявлен Ричсон.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон поселится в «Автомобильном городе» Тимура Бекмамбетова
Объявлен актерский состав шпионского сериала с Арнольдом Шварценеггером
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Алан РичсонАрнольд ШварценеггерАдам Шэнкмэн

анонс

Скорбим

Александр Ширвиндт
15 марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт.
Нина Давыденко
15 марта ушла из жизни артистка балета Нина Давыденко.
Марат Джуманалиев
14 марта ушёл из жизни актёр Марат Джуманалиев.
Ламара Чкония
14 марта ушла из жизни оперная певица Ламара Чкония.
Ирина Щукина
13 марта ушла из жизни актриса Ирина Щукина.

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Игорь Арташонов
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Роман Ганцарчик
Лесли-Энн Даун
Патрик Даффи
Мариса Коглан
Роб Лоу
Курт Расселл
Сидни Ром
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен