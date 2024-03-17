Арнольд Шварценеггер станет Санта-Клаусом

Арнольд Шварценеггер
воплотит образ Санта-Клауса в рождественской комедии «Человек с мешком» (The Man With The Bag). Согласно THR
, ленту готовят студии Amazon и MGM.
Зрителям поведают о том, как у Санты украли мешок с подарками. В поисках преступников и украденного добряку помогает исправившийся вор Вэнс (Алан Ричсон
), который ранее не вылезал из списка непослушных. Ради спасения Рождества к ним также присоединятся дочь Вэнса и команда эльфов-неудачников.
Режиссерское кресло фильма займет Адам Шэнкмэн
. Сценарий написал Аллан Райс, а среди продюсеров заявлен Ричсон.
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