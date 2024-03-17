Хоакин Феникс и Эмма Стоун возглавили фильм Ари Астера «Эддингтон»

что почитать?

Лайфстайл Марина Кравец стала мамой во второй раз У актрисы родилась дочка

Новости театра Не стало Александра Ширвиндта Народному артисту РФ, президенту Театра сатиры было 89 лет

Спутник телезрителя «Кровавая леди Батори». Эржебет: секреты здоровья и красоты В ночь с 17 на 18 марта, 02:40, TV1000 Русское кино

Лайфстайл «Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой Они вместе учились во ВГИКе

Спутник телезрителя «Ледокол»: Бриллиантовая пурга в ночь с 15 на 16 марта, 00:15, viju TV1000 русское

Новости кино Состоялась премьера фильма «Родные люди» с Егором Бероевым, Дмитрием Дюжевым и Камилем Лариным Картина, основанная на одноименном популярном сериале, вышла в онлайн-кинотеатре Wink