Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Хоакин Феникс и Эмма Стоун возглавили фильм Ари Астера «Эддингтон»

17 марта
2024 год

Новости кино >>
17 марта 2024
Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в картине «Эддингтон», уверяет Variety.

Хоакин Феникс и Эмма Стоун возглавили фильм Ари Астера «Эддингтон»
фото: deadline.com

К новому творению студии A24 и создателя «Солнцестояния» Ари Астера также присоединились Люк Граймс, Дейрдре О'Коннелл, Майкл Уорд и Клифтон Коллинз-младший. За визуальную составляющую отвечает выдающийся оператор Дариус Хонджи, работавший над фильмами «Семь» и «Девятые врата». Астер, помимо режиссуры, написал сценарий и выступит продюсером ленты. Съемки уже начались.

Зрителей ожидает история шерифа маленького городка с большими амбициями. Других подробностей о сюжете пока нет.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   17.03.2024 - 14:59
Состав нормальный. Как всегда ждем сюжета, подробного. В нем кроется вся суть. Актеры свою работу сделают отлично, без сомнений. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в российский прокат 4 мая
Эмма Стоун и постановщик «Фаворитки» расскажут историю женщины-Франкенштейна
персоны
Ари АстерОстин БатлерЛюк ГраймсКлифтон Коллинз-мл.Дейрдре О'КоннеллПедро ПаскальЭмма СтоунМайкл УордХоакин Феникс
фильмы
Девятые вратаСемьСолнцестояние

анонс

Скорбим

Александр Ширвиндт
15 марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт.
Нина Давыденко
15 марта ушла из жизни артистка балета Нина Давыденко.
Марат Джуманалиев
14 марта ушёл из жизни актёр Марат Джуманалиев.
Ламара Чкония
14 марта ушла из жизни оперная певица Ламара Чкония.
Ирина Щукина
13 марта ушла из жизни актриса Ирина Щукина.

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Игорь Арташонов
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Роман Ганцарчик
Лесли-Энн Даун
Патрик Даффи
Мариса Коглан
Роб Лоу
Курт Расселл
Сидни Ром
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен