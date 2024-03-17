Хоакин Феникс и Эмма Стоун возглавили фильм Ари Астера «Эддингтон»

Эмма Стоун
, Хоакин Феникс
, Педро Паскаль
и Остин Батлер
сыграют в картине «Эддингтон», уверяет Variety
.
К новому творению студии A24 и создателя «Солнцестояния
» Ари Астера
также присоединились Люк Граймс
, Дейрдре О'Коннелл
, Майкл Уорд
и Клифтон Коллинз-младший
. За визуальную составляющую отвечает выдающийся оператор Дариус Хонджи
, работавший над фильмами «Семь
» и «Девятые врата
». Астер, помимо режиссуры, написал сценарий и выступит продюсером ленты. Съемки уже начались.
Зрителей ожидает история шерифа маленького городка с большими амбициями. Других подробностей о сюжете пока нет.
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