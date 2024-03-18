Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Кончаловский сообщил о старте масштабного культурологического исследования «Это мы. Родные люди»

18 марта
2024 год

Новости кино >>
18 марта 2024
Андрей Кончаловский сообщил о старте масштабного культурологического исследования «Это мы. Родные люди», которое проводится в рамках проекта «Это мы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер предлагает всем желающим принять участие в своем исследовании и вместе попытаться разобраться, каков культурный код россиян.



«Наша страна имеет множество национальностей, множество языков, и в ней есть люди совсем разных религиозных убеждений: православные, мусульмане, буддисты. Но при этом она состоит из родных людей», — говорит Кончаловский.

На протяжении нескольких месяцев Андрей Кончаловский через свои официальные социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, Telegram) будет обращаться к жителям нашей страны с просьбой записать на видео ответы на его вопросы и прислать их на 2024@konchalovsky.com. Первый вопрос, с которым режиссер обратился к своей аудитории, звучит так: «Что мы вкладываем в понятие “родные люди”? Кроме родителей, детей и вообще семьи в широком смысле слова — кого мы считаем родными людьми?».

Андрей Кончаловский сообщил о старте масштабного культурологического исследования «Это мы. Родные люди»
фото: Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Творческая группа проекта проанализирует присланные записи и попробует на их основе определить, какие черты объединяют всех людей, живущих в России.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александра Урсуляк сыграла главную роль в фильме по сценарию Андрея Кончаловского
«Законы рынка безжалостны»: Андрей Кончаловский о зависимости российской культуры от западных влияний
персоны
Андрей Кончаловский

анонс

Скорбим

Александр Ширвиндт
15 марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт.
Нина Давыденко
15 марта ушла из жизни артистка балета Нина Давыденко.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Сергей Карякин
Ольга Когут
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Брэд Дуриф
Дин Кокран
Лили Коллинз
Куин Латифа
София Майлз
Ванесса Эль Уильямс
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram