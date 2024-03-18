Андрей Кончаловский сообщил о старте масштабного культурологического исследования «Это мы. Родные люди», которое проводится в рамках проекта «Это мы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер предлагает всем желающим принять участие в своем исследовании и вместе попытаться разобраться, каков культурный код россиян.
«Наша страна имеет множество национальностей, множество языков, и в ней есть люди совсем разных религиозных убеждений: православные, мусульмане, буддисты. Но при этом она состоит из родных людей», — говорит Кончаловский.
На протяжении нескольких месяцев Андрей Кончаловский через свои официальные социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, Telegram) будет обращаться к жителям нашей страны с просьбой записать на видео ответы на его вопросы и прислать их на 2024@konchalovsky.com. Первый вопрос, с которым режиссер обратился к своей аудитории, звучит так: «Что мы вкладываем в понятие “родные люди”? Кроме родителей, детей и вообще семьи в широком смысле слова — кого мы считаем родными людьми?».
фото: Продюсерский центр Андрея Кончаловского
Творческая группа проекта проанализирует присланные записи и попробует на их основе определить, какие черты объединяют всех людей, живущих в России.
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