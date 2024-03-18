«Слово пацана», «Фишер» и «Лада Голд» номинированы на V Национальную премию в области веб-контента

V Национальная премия веб-контента представляет номинантов, которые будут бороться за награды в блоках PROконтент и PROдвижение. Призы будут вручаться по итогам голосования индустрии – представителей онлайн-кинотеатров, тв-каналов, продакшн студий и производителей контента. Полный список номинантов доступен на сайте премии.
фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Развлекательные онлайн-шоу представлены в этом году в тематических блоках – тревел, юмор, реалити, о спорте и о моде, где собраны самые интересные проекты, вышедшие в прошлом году. В номинации «Развлекательное онлайн-шоу. Тревел» более 10 проектов, среди которых «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем, «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым», «Окно в Подмосковье», «Че делаем? Куда идём?», «ХОЧУ ДОМОЙ - Путешествия, в которые вы не поедете», «Эра водолея» и другие. На звание лучшего «Развлекательного онлайн-шоу. Юмор» претендуют 16 проектов, среди которых «Битва за время», «Женский форум», «Конфетка», «Шоу воли», «КСТАТИ», «Я себя знаю». В категорию «Развлекательное онлайн-шоу. Реалити» отобраны проекты «Аватар», «Большое шоу», «Выжить в Дубае», «Маска. 4 сезон», «Новые звезды в Африке», «ОКнутые люди», «Ты супер! Суперсезон», «AKSHOW 4». Лучшим «Развлекательным онлайн-шоу о спорте» могут стать «100 лет Динамо», «Большая битва», «Это футбол, брат!», «Вызов — 2», «Коммент.Шоу», «Молодёжка. 10 лет», и другие. В номинации «Развлекательное онлайн-шоу о моде» соревнуются «Бьюти Баттл», «Модные игры», «Модный подкаст», «Не лыком шиты. Подкаст. ЛАБ», «Позавчерашние новости», «Салон», «goshakartsev», «Marianna Eliseeva» и ROGOV LIVE.
Среди новых номинаций — те, где представлены проекты с участием искусственного интеллекта. В частности, в категории «Аудиовизуальный контент с участием ИИ» соревнуются аудиосборник «Сказок Крайнего Севера», проекты «Мама, он из метавселенной, тебе понравится!», «МХАТ.Верю», проморолик «Умнее всех», сериал «Королек - птичка певчая», «Серьезные игры», «Сплитман», «AILOVE», «Imaginarium», а также запуск рекламной кампании «Сбера» и «Пятницы!» при помощи нейросети VTS. Лучшим «Мультиформатным проектом, созданным с участием ИИ», может стать пространство «Кибердом», приложение «Тренажер по истории», арт-выставка в театре Моссовета, посвященная сериалу «Раневская», или ролик об истории развлечений к 30-летию НТВ, полностью созданный ИИ. В номинации «Музыкальное видео с участием ИИ» музыкальный анонс шоу «Голос 12», новое радио AWARDS, проект «Фантастика. Следующий уровень», клипы Buzz Kull ‘A Place (That's meant to be)’ и SLAVA MARLOW «Запретить».
Профессионалы знают — иногда недостаточно снять крутой проект, надо еще рассказать о нем зрителю. Какой трейлер лучше – сериала «Почка 2» или «Фишер», какой постер больше всего запомнился зрителю – «Слово пацана. Кровь на асфальте» или «Золотое дно», какая промо-кампания смогла стопроцентно «достучаться» до людей - сериала «Балет» или «Плейлист волонтера»? Все эти номинанты представлены в блоке PROдвижение, где награждают лучшее промо к российским сериалам. В этом году призы будут вручены в 4 номинациях, включая «Лучшее промо-кампания с использованием ИИ». Также в рамках блока PROконтент выберут лучшего продюсера онлайн-проекта и лучшего медиаменеджера онлайн-платформы.
Всего в этом году будут вручены призы «Гагарин» в 21 номинации, а также специальные награды. Победители будут объявлены на V Торжественной церемонии вручения призов в области веб-контента 25 марта.
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