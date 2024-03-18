«Слово пацана», «Фишер» и «Лада Голд» номинированы на V Национальную премию в области веб-контента

что почитать?

В ночь с 17 на 18 марта, 02:40, TV1000 Русское кино

Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики

Денис Прытков: «У нас с Ленским много общего, особенно что касается внутреннего состояния»

Они вместе учились во ВГИКе

«Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой

Марина Кравец стала мамой во второй раз

Режиссёр рассказал, каково это жить с творческим человеком

«Её появление серьёзнейшим образом повлияло на всю мою жизнь»: Фёдор Бондарчук о браке с Паулиной Андреевой

В ночь с 18 на 19 марта, 01:50, Кино ТВ

Народному артисту РФ, президенту Театра сатиры было 89 лет

Лайфстайл

«Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью

О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать