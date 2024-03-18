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«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля

18 марта
2024 год

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18 марта 2024

Премьера приключенческой комедии «Казачок» с Алексеем Лукиным в главной роли состоится 1 апреля на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Режиссером выступил Игорь Зайцев, автор «Тобола» и исторических сериалов «Великая», «За час до рассвета».

«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля
фото: пресс-служба ИРИ

После нескольких заваленных экзаменов родители отправляют старшеклассника Степу на летние каникулы в деревню к бабушке. Лето без интернета - худшее наказание для современного подростка. Однажды, убегая от местных ребят, Степа случайно проваливается в колодец, а наружу выбирается в том же месте, но в 17 веке, когда деревня его бабушки была казачьей станицей. С собой у Степы остался только коптер и несколько гаджетов с пауэрбэнком, которые помогают ему в первые минуты новой жизни. Степа понимает, что если бы в 17 веке у его предков были гаджеты, ход истории мог бы оказаться совсем другим. Ему, парню, который родился в цифровом веке, придется выживать во времена грандиозных бунтов и перемен и на практике осваивать заваленный в школе урок истории. И Степа принимает этот вызов с юмором. Его ждет невероятное летнее приключение с настоящей пацанской дружбой, первыми романтическими отношениями и важными внутренними трансформациями.

Производством проекта занимались студия Сергея Светлакова SVERDЛOVSK, телеканал ТНТ и Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Сериал "Казачок" – абсолютно зрительский продукт. Трендовая история – современный герой попадает в исторические обстоятельства – отвечает интересу аудитории к себе, своему национальному пути и характеру. Эпоха Смутного времени – одна из самых интересных в российской истории, тем более, что через тему казачества ее мало кто рассматривал. У проекта есть все шансы понравиться разным поколениям: и молодежи, благодаря молодому герою и его приключениям, и людям среднего и старшего возраста. Так что его можно и нужно смотреть всей семьей», — рассказывает генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.

«Казачка» снимали в исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. Кроме того, авторы сериала специально для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами.

«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля
фото: пресс-служба ИРИ

«Мы надеемся, что смотреть "Казачка" будут и 10-летние, и 17-летние, и 30-40-летние, и 70-летние зрители. Мы хотели сделать произведение, которое расскажет о самых важных вещах, в которые мы искренне верим - дружбе, любви, настоящем патриотизме, причем расскажет не в назидательном, а в абсолютно развлекательном ключе. Мы вдохновлялись фильмами, которыми было пронизано наше детство — такого кино сейчас крайне мало», — подчеркивает Сергей Светлаков.

«Казачок» – это не просто приключенческая комедия, а еще и мощный экшн. За постановку конных трюков в сериале отвечала команда каскадера Орлана Монгуша, который также работал над проектами «Турецкий гамбит» и «Золотая орда». А постановкой эпичных сражений и казачьих драк занимался Александр СамохваловНюрнберг», «Сталинград»). В проекте также сыграли Виктория Разумовская, Алексей Кравченко, Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Максим Белбородов, Николай Шрайбер, Владимир Епифанцев и другие. Атмосферную музыку к сериалу написал композитор Райан Оттер.
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фильмы
ВеликаяЗа час до рассветаЗолотая ОрдаКазачокНюрнбергСталинградТоболТурецкий гамбит

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«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля фотографии
«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля фотографии
«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля фотографии
«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля фотографии
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