«Казачок» Алексей Лукин отправится в прошлое 1 апреля

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Спутник телезрителя «Ледокол»: Бриллиантовая пурга в ночь с 15 на 16 марта, 00:15, viju TV1000 русское

Спутник телезрителя «Демон внутри»: Вскрытие покажет В ночь с 18 на 19 марта, 01:50, Кино ТВ

Новости кино Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву От киноадаптации до игрового воплощения прошло шесть лет

Новости театра Не стало Александра Ширвиндта Народному артисту РФ, президенту Театра сатиры было 89 лет

Лайфстайл Семёна Трескунова признали иностранным агентом Пятничное пополнение

Интервью Денис Прытков: «У нас с Ленским много общего, особенно что касается внутреннего состояния» Актер – о новом «Онегине», поэзии, домашнем круге и сложностях в работе над экранизациями классики