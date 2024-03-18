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«Ночной танец» Михаила Тройника и «Прости меня, Аня» с Юрой Борисовым попали в конкурс короткого метра фестиваля «Дух огня»

18 марта
2024 год

Новости кино >>
18 марта 2024
Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» представил программы короткого метра и «Жаль, что вас не было с нами». В конкурсе короткометражных фильмов примут участие 16 картин, снятых начинающими российскими режиссерами. Судить короткометражные фильмы будут режиссер, сценарист, продюсер, актриса Оксана Михеева, актриса театра и кино Екатерина Климова, журналист и кинокритик Ярослав Забалуев, уточняет пресс-служба смотра.

«Ночной танец» Михаила Тройника и «Прости меня, Аня» с Юрой Борисовым попали в конкурс короткого метра фестиваля «Дух огня»
фото: пресс-служба фестиваля «Дух огня»

Для большинства режиссеров, представленных в конкурсе, это первая или вторая картина. При этом некоторые из них уже состоялись в разных профессиях, связанных с кино или шоу-бизнесом. Так, например, одну из короткометражек – «Ночной танец» – снял актер Михаил Тройник, а режиссером якутского эпоса «Айыы Куо» является шоумен и автор нашумевших пародийных клипов Айаал Адамов. Картина ранее участвовала в 40-м Международном кинофестивале короткометражного кино в южнокорейском Пусане.

Кроме того, в конкурс вошли драмы «Mine» Ильи Советова о выходе из зоны комфорта, «Выдающиеся дни» Артура Григорьева о настигающем правосудии, «Лимб» Василия Ковбасюка о способах найти верный путь посреди бескрайней степи, «Электричество» Юлии Корунской о попытке пережить утрату, «Хангри дог» Габриелы Селивановой о девушке, которая после неудачной дуэли вынуждена тащить своего раненого спутника на собственных плечах. В программе также представлены триллеры «Лифт» Алики Юнг о застрявшем в нем герое, который понимает, что все это отголоски далекого прошлого, «Монстр» Ольги Меланич о потерявшемся в лесу мальчике и «Черное» Вики Дегтевой о девушке Симе, все представления которой о себе разом перевернулись.

За комедию отвечают фильмы «Супер «мать ее» Wумен» Дмитрия Миляева о том, к чему могут привести внезапная ссора и импульсивные поступки, «Мама, он из метавселенной, тебе понравится!» Алексея Кокорина об отношениях девушки и аватара, а также «Нас все устраивает» Сергея Войткевича о педантичном киллере, в работу которого нужно внести правки. В короткометражке «Прости меня, Аня» Клавдии Коршуновой о разочарованном в любви сотруднике ДПС, который оказывается случайным гостем свадебной вечеринки на даче у московской творческой молодежи, сыграли Юра Борисов и Степан Девонин. Лента «Отдай мне деньги, и я уйду» Александра Титова рассказывает о внезапно вспыхнувших у рэкетира чувствах к старой знакомой, у которой он пытается отнять деньги. Еще в конкурсе представлена экзистенциальная драма «Лихт» Максима Дудника о героине, которая отправляется в ночное странствие в холодном лабиринте покинутого людьми города.

Также в этом году впервые будет представлена программа «Жаль, что вас не было с нами». В рамках секции будут показаны «Аквариум» Ильи Шагалова, «Каникулы» Анны Кузнецовой, «Королевство» Татьяны Рахмановой и «Сказки Гофмана» Тины Баркалая.

«Ночной танец» Михаила Тройника и «Прости меня, Аня» с Юрой Борисовым попали в конкурс короткого метра фестиваля «Дух огня»
фото: кадр из фильма «Сказки Гофмана»

«Эта новая программа – дань уважения высокому профессионализму наших коллег, которым вслед за мартовским "Духом огня", позже, на кинофестивалях "Короче", "Маяк" и "Окно в Европу", удалось открыть таланты удивительных дебютантов – Анны Кузнецовой, Татьяны Рахмановой, Ильи Шагалова, Тины Баркалая. Уверен, взыскательная аудитория нашего фестиваля оценит эти фильмы так же высоко, как их оценили мы», – отметил председатель отборочной комиссии кинофестиваля, отборщик программы Петр Шепотинник.

В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом почти двадцать лет. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также «Газпром нефти». Коммуникационным партнером смотра выступает Фонд Росконгресс.
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