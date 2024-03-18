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Марина Александрова сталкивается с неизвестным вирусом в первой сцене из драмы «Точка ноль»

18 марта
2024 год

Новости кино >>
18 марта 2024
Иви, телеканал НТВ и кинокомпания Team Films представили первую сцену из драмы «Точка ноль» с Мариной Александровой в роли вирусолога. Сериал создавался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.



«Точка ноль» — история о смелости, об умении взять ответственность на себя и о противостоянии невежеству, цена которому — сотни жизней. По сюжету опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает девушке еще одно испытание — из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город.

«Для меня эта история про то, как человеку дается шанс на новую жизнь. Ты можешь ошибиться, сделать что-то не так, пойти не в ту сторону, но судьба всегда может подарить тебе второй шанс на то, чтобы все исправить. Воспользуешься ты им или нет — зависит только от тебя. Про это наша история. Чтобы сделать ее медицинскую составляющую максимально достоверной, мы еще на этапе создания идеи и проработки сценария привлекли профессиональных консультантов-вирусологов. Надеюсь, что наш сериал заинтересует и тех, кто причастен к профессии микробиолога-вирусолога, и всех остальных зрителей!», — подчеркивает режиссер Сергей Пикалов.

Сериал «Точка ноль» снимался в Москве, Подмосковье и Белорецком районе Башкортостана — селах Ишля и Отнурок, где съемочная группа была вынуждена каждую смену запускать в небо сигнальные ракеты, чтобы отпугивать диких зверей.

Марина Александрова сталкивается с неизвестным вирусом в первой сцене из драмы «Точка ноль»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Истории, где человек понимает свою сверхзадачу в этом мире и не ставит свое эго во главу угла, всегда ценны для меня. Подвиг людей, которые, сталкиваясь с тяжелыми рабочими моментами, продолжают помогать людям, вопреки своему желанию быть с семьей, заниматься собой — посвящают себя профессии, переводя это в долг, недооценен. А если это еще и связано с медициной, то мне всегда хочется об этом рассказать, будучи врачом по образованию. И мы очень старались сделать проект нетривиальным, в какой-то степени неординарным. Хочется, чтобы зритель обратил внимание на сериал, смог «включиться» в историю, которую мы рассказали, и сопереживать героям», — добавляет продюсер Теймур Джафаров.

В сериале также приняли участие Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка и другие. Премьера проекта состоится на Иви и на телеканале НТВ в 2024 году.
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   18.03.2024 - 20:14
Название такое оригинальное))) Был у нас сериал "Нулевой пациент". Так что не ново. Но актриса мне очень нравится. Так что даже посмотрю. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Марина Александрова сталкивается с неизвестным вирусом в первой сцене из драмы «Точка ноль» фотографии
Марина Александрова сталкивается с неизвестным вирусом в первой сцене из драмы «Точка ноль» фотографии
Марина Александрова сталкивается с неизвестным вирусом в первой сцене из драмы «Точка ноль» фотографии
Марина Александрова сталкивается с неизвестным вирусом в первой сцене из драмы «Точка ноль» фотографии
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