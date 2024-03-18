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О Раисе Горбачевой сняли документальный фильм

18 марта
2024 год

Новости кино >>
18 марта 2024
В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера документального фильма «Горбачева». В картину вошли архивные хроники и воспоминания современников первой леди СССР, уточняет пресс-служба платформы.

О Раисе Горбачевой сняли документальный фильм
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Документальный фильм «Горбачева» рассказывает о жизни Раисы Максимовны Горбачевой, супруги первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Сюжет фильма охватывает все этапы жизни Раисы Максимовны: от сельской девчонки до первой леди СССР. В фильм вошли фрагменты редких интервью, кадры официальной хроники с участием Раисы Горбачевой, уникальные архивные фотографии. А также фрагменты из интервью Михаила Горбачева 2012 года и сцены художественной реконструкции эпохи. Впервые дневники Раисы Максимовны с суждениями о важнейших исторических событиях, о себе и о жизни российского общества были озвучены ее голосом, очень точно восстановленным с помощью нейросети. Фильм-портрет раскрывает личность Раисы Горбачевой с совершенно новой стороны. Многие детали ее богатой биографии до этого не попадали в поле зрения документалистов.

Автором проекта выступила журналист Когершын Сагиева, креативным продюсером – Анастасия Рыцина, режиссером – Родион Чепель. Фильм снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.

«Мы начали работу над проектом еще при жизни Михаила Горбачева, точно зная, что фильм получится особенным. Раиса Максимовна оставила неизгладимый след во многих сердцах. Своим отношением к семье, работе, общественной деятельности она создала одну из главных женских ролевых моделей на всей территории бывшего СССР. Советская первая леди влюбила в себя политических лидеров и публику по всему миру. Но как она к этому шла? Как сама оценивала происходящее? До сих пор многие важные моменты из жизни Горбачевой оставались скрытыми от широкой аудитории, и мы их раскрываем», – говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

О Раисе Горбачевой сняли документальный фильм
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
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