О Раисе Горбачевой сняли документальный фильм

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера документального фильма «Горбачева». В картину вошли архивные хроники и воспоминания современников первой леди СССР, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Документальный фильм «Горбачева» рассказывает о жизни Раисы Максимовны Горбачевой, супруги первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Сюжет фильма охватывает все этапы жизни Раисы Максимовны: от сельской девчонки до первой леди СССР. В фильм вошли фрагменты редких интервью, кадры официальной хроники с участием Раисы Горбачевой, уникальные архивные фотографии. А также фрагменты из интервью Михаила Горбачева 2012 года и сцены художественной реконструкции эпохи. Впервые дневники Раисы Максимовны с суждениями о важнейших исторических событиях, о себе и о жизни российского общества были озвучены ее голосом, очень точно восстановленным с помощью нейросети. Фильм-портрет раскрывает личность Раисы Горбачевой с совершенно новой стороны. Многие детали ее богатой биографии до этого не попадали в поле зрения документалистов.
«Мы начали работу над проектом еще при жизни Михаила Горбачева, точно зная, что фильм получится особенным. Раиса Максимовна оставила неизгладимый след во многих сердцах. Своим отношением к семье, работе, общественной деятельности она создала одну из главных женских ролевых моделей на всей территории бывшего СССР. Советская первая леди влюбила в себя политических лидеров и публику по всему миру. Но как она к этому шла? Как сама оценивала происходящее? До сих пор многие важные моменты из жизни Горбачевой оставались скрытыми от широкой аудитории, и мы их раскрываем», – говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.
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