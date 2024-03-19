На форуме «Российский кинобизнес» обсудят инвестиции в кино

В рамках Московского форума и кинорынка «Российский кинобизнес», который пройдет с 26 по 28 марта в новом киноконцерном комплексе «Синема Парк Мосфильм» на территории «Мосфильма», финальный день будет посвящен инвестициям в кино. Об этом сообщает пресс-служба кинорынка.
фото: пресс-служба форума «Российский кинобизнес»
Новая секция «Инвестиции в кино» стартовала в ноябре 2023 года и привлекла внимание как кинопродюсеров, так и крупных инвесторов, инвест-площадок и инвест-клубов. 28 марта пройдут две панельные дискуссии. Дискуссию «Инструменты инвестирования в кинопроекты» проведет Олег Лозовой — управляющий партнер инвест-платформы «Инвестиции в кино», cтарший партнер инвестиционно-эдвайзеринговой компании «SMPL» (Syndication Management Platform). В дискуссии примут участие предприниматель, инвестор, ментор, один из наиболее известных российских экспертов инвестиционного рынка прямых и венчурных инвестиций Сергей Ореханов, эксперт в сфере цифровых финансовых активов, основатель и генеральный директор юридического бюро «Sagrada Legal» Олег Ушаков, основатель и генеральный продюсер кинокомпании «N Films» Александр N.
Панельную дискуссию «Скоринг (оценка) кинопроектов» проведет Сергей Ореханов. Участие в дискуссии примут продюсер «Повелитель ветра», «Летучий корабль», генеральный директор и совладелец «Контент-Клуб» Антон Сиренко, главный редактор ProfiCinema.ru, эксперт в области киномаркетинга Нина Ромодановская, продюсер, сценарист, директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев и основатель и генеральный продюсер кинокомпании «N Films» Александр N.
В программе «Инвестиций в кино», помимо панельных дискуссий, анонсированы презентации по темам, актуальным для бизнеса и инвестиций в сфере киноиндустрии. Так, коммерческий директор компании «Премьер Зал» Артем Чулочников подробно раскроет тему, связанную с инвестициями в открытие новых кинотеатров в России. Основатель и генеральный продюсер студии Game Art Pioneers Дмитрий Здесев сделает презентацию по теме «Игровые медиафраншизы. Экранизация игр и геймификация кино». Директор по внешним и региональным связям кинокомпании «BAZELEVS» Ирэн Ванидовская расскажет гостям форума о всех нюансах привлечения дополнительных средств на кинопроекты с помощью продакт-плейсмента. На форуме также будут присутствовать представители турецкой компании Kunay Film — они поделятся информацией о кинорынке Турции и возможностях, которые он открывает для российских продюсеров. Деловая программа завершится питчингом проектов, который пройдет сразу после дискуссии по теме оценки кинопроектов.
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