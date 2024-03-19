Такие девушки, как они: трейлер нового аниме от выпускника студии Ghibli

У четвертого полнометражного фильма студии Colorido
(«Тайная жизнь пингвинов
», «Плавучий дом
») вышел новый трейлер. Оригинальное аниме «Моя девушка-они
» (Suki demo Kirai na Amanojaku) выйдет на Netflix
и в кинотеатрах Японии 24 мая.
Ученик первого класса средней школы Хираги Яцусэ очень хочет понравиться окружающим и завести друзей. Его жизнь неожиданно меняется, когда он встречает девочку-óни
Цумуги, которую в мир людей привели поиски матери. Волшебные приключения необычной парочки начинаются там, где зима встречается с летом.
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«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка той же студии о том, как не опускать руки
Постановкой дружелюбного фэнтези занимается Томотака Сибаяма
— выпускник студии Ghibli
(«Унесенные призраками
», «Принцесса Мононоке
»), отметившийся как сорежиссер «Твоей апрельской лжи
» и «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
». Сценарий он написал вместе с Юко Какихарой
(«Монолог фармацевта
», «Дети на холме
»). Дизайн персонажей придумывает Масафуми Ёкота
(ключевая анимация «Дитя погоды
» и «Невесты чародея
»), а музыку — Мина Кубота
(«Огни пестрой арены
», «Письмо для Момо
»).
«Кэнсё Оно (Юри Брайар из «Семьи шпиона», Тома Ямада Асаэмон из «Адского рая»), озвучивающий Хираги, прекрасно справился со сложной ролью мальчика, не умеющего скрывать чувства. Цумуги, роль которой досталась Мию Томите (Мико Ино из «Госпожи Кагуи», Рико из «Созданного в Бездне»), — волевая, но милая и хрупкая девушка, и её чудесный сильный голос придает убедительности и миру демонов, и фильму в целом. Я очень надеюсь, что этому аниме удастся немного подбодрить людей, которым нелегко выражать свои чувства словами
», — делится режиссер.
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