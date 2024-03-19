Телепремьера «Такси под прикрытием» с Дмитрием Власкиным состоится 25 марта

По сюжету участник секретного полицейского эксперимента «Такси под прикрытием» лейтенант Алексей Турбин вступает в смертельную схватку с бандой, терроризирующей город. Каждый день он патрулирует улицы на специально оборудованном такси, а параллельно проводит личное расследование. Коллеги называют Турбина «магнитом для неприятностей» – ведь он постоянно оказывается в самом эпицентре событий. Но именно это качество и помогает ему раскрывать самые запутанные преступления.
Проект «Такси под прикрытием» – горизонтально-вертикальный. Основная линия сюжета связана с расследование трагедии, случившейся в семье самого Турбина, а также с личными отношениями главного героя с коллегами (руководство, непосредственные начальники, напарники и сослуживцы) и с женщинами (бывшая жена и новая пассия). В качестве вертикальных линий — рабочие будни «полицейского таксиста», связанные непосредственно с работой Турбина и его патрулированием городских улиц, на которых в любую секунду может произойти все что угодно — от забавно-комичного эксцесса до жестокого убийства.
«"Хорошо ли я вожу машину?". Этот вопрос мне задал режиссер Стас Шмелев при утверждении на роль, и я незамедлительно ответил: "Очень!". Действительно считаю себя хорошим водителем. А в "Такси под прикрытием" это было важно, хотя, помимо погонь на авто, мы заранее прорабатывали рукопашные бои, в том числе с использованием ножей и пистолетов. Вообще, я стараюсь все делать без фанатизма, но иногда бывает и так, что после сцены ты весь в синяках. Издержки профессии. Невозможно сниматься в экшне без единой царапины. Хотя жена меня постоянно просит быть аккуратнее. На площадке работали каскадеры. Взрывы, погони, прыжки с крыши – я не стал рисковать собой. Но что-то делал сам. В конце концов, шрамы украшают мужчину. Сам сериал, условно, стилистический микс из "Малыша на драйве" и "Взрывной блондинки". Словом, должен увлекательно смотреться, на что я искреннее надеюсь», — рассказывает Дмитрий Власкин.
фото: пресс-служба Первого канала
Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Разводной мост через Неву, Петропавловская крепость, Нарвские триумфальные ворота, вантовый мост – эти и другие достопримечательности увидят зрители на экране. Для качественных трюков и нетривиальных проездов такси в некоторые дни перекрывали движение на некоторых улицах. Гонки в кадре точно можно будет увидеть в Адмиралтейском районе, Большом и Малом Казачьих переулках.
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