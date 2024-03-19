Новый сезон драмы «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики стартует 1 апреля

По сюжету нового сезона Марина (Глафира Тарханова) и Григорий (Максим Ползиков) Венишевы празднуют «фарфоровую свадьбу» – они уже двадцать лет вместе и родили троих детей. Он – успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, собравшихся на праздник семейного счастья. Но почему-то по дороге домой Григорий и Марина совсем не веселы, на его признание в любви женщина не отвечает взаимностью. А через несколько минут он будет лежать у подъезда своего дома с кухонным ножом в животе, а она – рыдать в трубку и просить полицию срочно приехать.
«На первый взгляд героиня производит впечатление успешной женщины, у которой все хорошо: она многодетная мама, у нее прекрасный муж, ее семья обеспеченная. А на второй взгляд она может показаться слабой. Но впоследствии понимаешь, что она очень сильная. Не каждый может выйти достойно из обстоятельств, с которыми ей довелось столкнуться, и при этом остаться верной своим принципам», — рассказывает о своей героине Глафира Тарханова.
Следователь Анна (Диана Арбенина) допрашивает Марину и докладывает детали своему начальнику. Главная улика — отпечатки супруги на ноже. Шеф не хочет шума вокруг дела и просит сделать все быстро и складно – учитывая дружбу покойного с мэром города. Но складно все равно не получается: на медосмотре у задержанной Марины находят синяки на спине, которые точно не мог нанести погибший во время драки перед смертью. Скорее всего, они являются результатом происходившего в доме Венишевых домашнего насилия.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее», — добавляет Диана Арбенина.
Дело на первый взгляд кажется простым и понятным, но чем больше людей оказываются в него вовлеченными, тем сложнее понять, кому было выгодно убийство Гриши. Так, растерянная после трагедии Марина сразу собирает волю в кулак и, попав в СИЗО, звонит московскому адвокату Иде Кузнецовой (Елена Ханга). Старшая дочь Женя тоже не сидит сложа руки: она заботится о младших братьях и всячески привлекает внимание к делу, чтобы спасти мать. Следовательница Анна со своей стороны чует неладное: ее шеф почему-то не хочет привлекать к убийству лишнего внимания и очень спешит поскорее закрыть дело.
Первый сезон «Обоюдного согласия» со Светланой Ивановой вышел 18 марта 2022 года в онлайн-кинотеатре KION и стал хитом платформы. В первом сезоне режиссер подняла тему борьбы за справедливое возмездие над теми, кто совершил сексуализированное насилие, но избежал судебного преследования.
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