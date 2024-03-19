Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот»

В сети появилась тизер-сцена из детективной военной драмы «Враг у ворот» с Филиппом Янковским и Александром Новиным в главных ролях. Сериал выйдет на Иви, а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Действие разворачивается в сентябре 1941 года. Несправедливо осужденного следователя МУРа Захара освобождают из заключения, чтобы организовать борьбу с преступностью, возросшей с началом наступления немецких захватчиков на Москву. Герою поручают возглавить отдел спецрасследований и распутать клубок загадочных преступлений, совершенных пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он встает на борьбу с бандой диверсантов. Победа в этой схватке станет не только его вкладом в общую Победу, но и позволит вызволить из тюрьмы арестованную вместе с ним жену. Своя цель и у главаря диверсионной группы Павла Турсунова — он одержим личной местью Сталину, которого винит в гибели своих родителей.
«Совмещать что-либо всегда сложно — особенно когда ты одновременно и начальник, и подчиненный: в проекте "Враг у ворот" я выступаю продюсером и актером. Этот сериал уникален своим стилистическим решением. До сегодняшнего дня никто в нашей стране не делал фильмы о Великой Отечественной войне в жанре комикса. Собирая творческую группу, мы в первую очередь думали именно об этом. И, на мой взгляд, мы не ошиблись. Так что надеемся, что наш проект станет событием», — рассказывает Александр Новин.
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