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Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот»

19 марта
2024 год

Новости кино >>
19 марта 2024

В сети появилась тизер-сцена из детективной военной драмы «Враг у ворот» с Филиппом Янковским и Александром Новиным в главных ролях. Сериал выйдет на Иви, а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Действие разворачивается в сентябре 1941 года. Несправедливо осужденного следователя МУРа Захара освобождают из заключения, чтобы организовать борьбу с преступностью, возросшей с началом наступления немецких захватчиков на Москву. Герою поручают возглавить отдел спецрасследований и распутать клубок загадочных преступлений, совершенных пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он встает на борьбу с бандой диверсантов. Победа в этой схватке станет не только его вкладом в общую Победу, но и позволит вызволить из тюрьмы арестованную вместе с ним жену. Своя цель и у главаря диверсионной группы Павла Турсунова — он одержим личной местью Сталину, которого винит в гибели своих родителей.

Чтобы детально воссоздать атмосферу столицы осенью 1941 года, в Москве построили целый квартал декораций, продуманных до мелочей и соответствующих архитектуре столицы времен начала Великой Отечественной войны. Режиссером-постановщиком сериала стал Никита ГрамматиковЕва, рожай!»), оператором-постановщиком — Максим ОсадчийЦыпленок жареный»). Продюсерами выступили Константин Эрнст, Сергей Титинков, Вадим Соколовский и Александр Новин. Художественный руководитель проекта — Евгений Миронов.

«Совмещать что-либо всегда сложно — особенно когда ты одновременно и начальник, и подчиненный: в проекте "Враг у ворот" я выступаю продюсером и актером. Этот сериал уникален своим стилистическим решением. До сегодняшнего дня никто в нашей стране не делал фильмы о Великой Отечественной войне в жанре комикса. Собирая творческую группу, мы в первую очередь думали именно об этом. И, на мой взгляд, мы не ошиблись. Так что надеемся, что наш проект станет событием», — рассказывает Александр Новин.

Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале также сыграли Кристина Ра, Сергей Варчук, Чантурия Заза, Ольга Ефремова, Мария Смольникова, Александр Лырчиков, Арсений Тополага и многие другие. Производством сериала занималась «Студия ТРЕТИЙ РИМ» при участии Первого канала, а также поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Виктор Липецк   19.03.2024 - 17:39
Мне кажется, что если снимается Филипп Янковский, то можно точно смотреть сериал не изучая трейлеры и рекламные материалы. Может получиться отлично читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   19.03.2024 - 16:06
Снято не плохо в натуру. Уж точно не самое плохо, из того, что довелось видеть в последнее время. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ева, рожай!Цыплёнок жареный

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Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот» фотографии
Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот» фотографии
Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот» фотографии
Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот» фотографии
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