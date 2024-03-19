Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот»

что почитать?

Спутник телезрителя «Демон внутри»: Вскрытие покажет В ночь с 18 на 19 марта, 01:50, Кино ТВ

Интервью Анна Годунова, Андрей Солодовников, Семен Шорохов: «90% хорошего трейлера — это музыка» Ведущие представители трех школ трейлемейкинга о киношколе «Хакатон Trailermakers’24» и исскустве делать трейлеры

Новости кино Роман «Первому игроку приготовиться» превратят в королевскую битву От киноадаптации до игрового воплощения прошло шесть лет

Лайфстайл Иван Ургант, Вера Алентова и Геннадий Хазанов простились с Александром Ширвиндтом Церемония прощания состоялась в стенах Театра Сатиры

Спутник телезрителя «Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе В ночь с 16 на 17 марта, 01:50, Пятница!

Лайфстайл «Как сказать детям, что у папы не будет ног и рук?»: Жена Романа Костомарова дала большое интервью О сложном разговоре с детьми, реабилитации и о том, как спортивная закалка помогает не унывать

Лайфстайл «Богиня в белых перчатках»: Фёдор Бондарчук о знакомстве с Ренатой Литвиновой Они вместе учились во ВГИКе