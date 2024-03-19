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Хирург Никита Панфилов становится дворником в детективе «Лепила»

19 марта
2024 год

Новости кино >>
19 марта 2024
В Москве стартовали съемки остросюжетного детектива НТВ «Лепила», главную роль в котором исполняет Никита Панфилов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Хирург Никита Панфилов становится дворником в детективе «Лепила»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Главный герой Сергей Рашидов – успешный молодой хирург. У него налаженная, счастливая жизнь. Но все резко меняется, когда в его квартиру врывается спецназ Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. Рашидова задерживают по обвинению в наркоторговле. Его жена Марина (Евгения Синицкая) обращается за помощью к полковнику Азизу (Самад Мансуров), не подозревая, что он причастен к криминальному бизнесу. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом (Джалил Асретов) и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход – бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так, врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой.

«Мой персонаж Сергей – врач из ближнего зарубежья, который потерял все в своей жизни и дошел до самого дна. Он слабый человек, но жизненные обстоятельства начинают его достаточно сильно менять. Подобной роли у меня не было давно, поэтому я с большим интересом погрузился в нее. Врача уже играл в другом сериале НТВ "Акушер", и некоторые навыки из него мне пригодились, например, я научился шить одной рукой. Но врачебная деятельность в «Лепиле», на мой взгляд, стоит на втором плане. А на первом – именно жизненные перипетии Сергея», — говорит Никита Панфилов.

Во время утренней уборки территории Джура находит раненого бандита по кличке Конрад (Сергей Борисов). Преисполненный врачебным долгом, Рашидов оказывает ему первую помощь, а после тайно лечит в своей дворницкой. Об обстоятельствах перестрелки становится известно сотруднику убойного отдела майору Алёшину (Даниил Толстых), а конкурент Конрада – лидер преступной группировки, владелец ночного клуба «Сицилиано» по прозвищу Лаки (Роман Грибков) – узнате, где находится сам Конрад. Опасаясь мести, Лаки решает подорвать автомобиль конкурента и найти и наказать врача, оказавшего помощь Конраду.

Съемки проекта пройдут в Москве и Московской области. Режиссером выступает Денис Карро, оператором-постановщиком — Иван Мамонов.
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Хирург Никита Панфилов становится дворником в детективе «Лепила» фотографии
Хирург Никита Панфилов становится дворником в детективе «Лепила» фотографии
Хирург Никита Панфилов становится дворником в детективе «Лепила» фотографии
Хирург Никита Панфилов становится дворником в детективе «Лепила» фотографии
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