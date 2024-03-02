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Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю

2 марта
2024 год

Новости кино >>
2 марта 2024
Полнометражный «Волейбол!!» продолжает набирать очки в японском прокате, фастфуд-титан придумал, как заработать на аниме, а на защиту граждан готовятся (снова) заступить Ванпанчмен, выпускники геройской академии и даже человек в теле исполинского чудовища. Обо всем по порядку — в нашем еженедельном дайджесте об аниме-индустрии!

Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю

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Комикс-премия имени Уилла Айснера включила в Зал Славы легендарного мангаку Кэйдзи Накадзаву, придумавшего «Босоного Гэна». Аниме-стриминг Crunchyroll готовит двухсерийный док о работе над «Поднятием уровня в одиночку» по одноименной манхве (есть трейлер). Тем временем манга «Суперструна: Наблюдения в ином мире» от Юна Ин Вана и Боити (оригинальный дизайн персонажей «Доктора Стоуна») подходит к концу: финальная глава выйдет из печати 6 марта. «О моем перерождении в меч» тоже уходит на заслуженный отдых: буквально только что вышла последняя глава веб-новеллы Ю Танаки, а релиз финального тома намечен на 29 марта. У манги «Такт Опус» теперь есть приквел о первом в истории Земли мьюзикарте: «Выстрел пулей из розы (Поцелуй)» уже в продаже. Финал «Атаки титанов» обзавелся новым Blu-Ray/DVD-изданием с потрясающим артом. Студия 8-BitРай Грисайи», «О моем перерождении в слизь»), отвечающая теперь за «Лагерь на свежем воздухе», определилась с датой премьеры третьего сезона: иясикей вернется 4 апреля. Седьмой сезон «Моей геройской академии» тоже всё ближе: осталось продержаться до 4 мая. Преданные фанаты сёнэн-хита могут скоротать время за просмотром (и прослушиванием) опенинга:


Известная витуберша Нэкомата Окаю выпустила клип на песню NekoKaburi Na (самое интересное, что раскадровкой и режиссурой занимался постановщик «Блю Лок» Тэцуаки Ватанабэ). Джей-поп-дуэт After the Rain тоже намедни выложил аниме-клип на свежий трек Tokyo Clone. Певцы без лишних раздумий пошли на студию WitСемья шпиона», «Невеста чародея») и получили там в помощь постановщика, раскадровщика и аниматора в лице Сюна Миякавы. Продолжаем следить за сборами «Решающей игры на свалке»: первый фильм из волейбольного диптиха по-прежнему остается лидером японского проката, настучав в бокс-офисе $27,77 миллионов за две недели. Следом покорять японские кинотеатры вчера отправилась «Симфония Земли Нобиты» из популярнейшей кодомо-франшизы «Дораэмон». По такому случаю Shin-Ei AnimationОпасность в моем сердце», «Озорная Такаги») продемонстрировала двухминутный трейлер.


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом трейлер криминального драмеди «Басня» или японо-китайском сериале для всей семьи «Ты – вкусняшка!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

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В фокусе внимания


У долгожданного сериала «Кайдзю номер восемь» от студии Production I.GАо Аси», «Корона грешника») появился свежий трейлер. Кафка Хибино, мечтавший пополнить ряды «Корпуса обороны» и посвятить жизнь борьбе с чудищами, захватившими Землю, по роковому стечению обстоятельств сам становится исполинским монстром. Премьера совсем скоро — 13 апреля.


В ролике звучит опенинг Abyss, написанный британским музыкантом YUNGBLUD13 причин почему», «Форсаж: Хоббс и Шоу») при участии Дэна Рейнольдса — фронтмена Imagine Dragons, а также финальный трек Nobody от поп-рок-группы OneRepublicТоп Ган: Мэверик»).

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Аниме «Мистика, юные девы и загадочное исчезновение», основанное на одноименной манге Нудзимы, начнет выходить 10 апреля. Производством занимается студия Zero-GНеобъятный океан», «Влюблённые ученые и научное доказательство любви»). За постановку отвечает Томоми МотидзукиНесносные пришельцы», «Капризы Апельсиновой улицы»), а за дизайн персонажей — Такуя ТаниАнгельские ритмы!», «Наш рассвет»). Новый трейлер сопровождается опенингом Hazard Symbol в исполнении YuyuНевеста чародея»), а эндинг Shuku Somete Shinzo поет Нонока Обути.


Продавщица книжной лавки Сумирэко Огава мечтает стать писательницей, но вместо сочинения историй вот уже 10 лет изучает городские легенды и расшифровывает оккультные символы. Когда Огава находит загадочную книгу без автора и названия, с ней начинают происходить необъяснимые вещи. Разобраться в ситуации ей поможет коллега Рэн Адасино и его странная сестра Ото.

Жизнь в Сумирэко вдохнет Ай Файруз (Пауэр из «Человека-бензопилы», Алиса из «Консьержа покемонов»), Рэна озвучит Дайки Ямасита (Сахэй из «Онимуси», Идзуку Мидория из «Моей геройской академии»), а Ото — Эри Юкимура (Хототогису из сериала «В сердце куноити Цубаки», Анри Тэйэри из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).

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У продолжения «Ванпанчмена», анонсированного в августе 2022-го, наконец-то появился тизер. Производством занимается студия J.C. StaffТорадора!», «Повар-боец Сома»), сменившая после первого сезона MadhouseТетрадь смерти», «Триган»). О том, когда именно начнутся новые приключения скучающего супергероя, пока ничего неизвестно.


К работе над проектом вернутся сценарист Томохиро СудзукиПровожающая в последний путь Фрирен», «Тигр и кролик»), композитор Макото МиядзакиСемья шпиона», «Предсмертный список зомби») и дизайнер персонажей Тикаси Кубота (ключевая анимация «Шаман Кинг», «Агент паранойи»). Творческую группу пополнили чардиз Синдзиро Курода и Рёсукэ Сирокава. Сэйю Сайтамы по-прежнему Макото Фурукава (Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи», Фуюки Ямамото из «Необычного такси»).

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Первый за 13 лет аниме-фильм франшизы «Мальчик-ниндзя Рантаро» выйдет на экраны японских кинотеатров в декабре этого года под именем Nintama Rantarou Movie: Dokutake Ninja Tai Saikyou no Gunshi. Студия Ajia-doПутевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму», «Наша семидневная война») поделилась тизером.


Экранизация ранобэ Кадзухисы СакагутиПерекресток духов»), вдохновленного одноименной мангой Собэй Амако, посвящена Хансукэ Дои – терпеливому учителю проказников Рантаро, Киримару и Синбэя. Руководит проектом Масая ФудзимориИнцидент Кэмоно», «Ты вкусняшка?»), а сэйю в фильме задействованы те же, что и в оригинальном сериале.

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Комедийный сериал «История о дедушке и бабушке, которые снова стали молодыми» от студии GekkouХрам: Никто не может жить в одиночестве») хвастает свежим трейлером (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть тут). Романтическая история о вернувшей молодость пожилой паре готовится к показу 7 апреля.


Вступительный трек Kimi ga Ojii-chan Atashi ga Obaa-chan исполняет Koresawa, а финальную песню Soitoge YO-YO!!! — сэйю бабушки и дедушки Мамико Ното (Асура из «Иллюзии рая», Проспера Меркьюри из «Ведьмы с Меркурия») и Cинъитиро Мики (Ёситацу Матори из «Моего домашнего героя», Шерлок Холмс из «Фарса убитой нежити»).

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Бонус: Вкусно и точка McDonald’s, наконец, решил воспользоваться пародийным изображением собственного бренда в японской анимации. Масштабная рекламная кампания под вывеской WcDonald’s включает специальное лимитированное меню, мангу и серию короткометражных аниме. Первый из четырех коротышей от студии PierrotКрутой учитель Онидзука», «Блич: Тысячелетняя кровавая война») вы можете посмотреть ниже:



Кстати, истории WcDonald’s уже больше 40 лет: считается, что впервые такую маскировку от правообладателей применил Цукаса Ходзё в манге «Кошачий глаз» (1983), а потом бренд проник в другие вселенные — например, в «Эксперименты Лэйн» и «Ковбоя Бибопа».

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Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю фотографии
Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю фотографии
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