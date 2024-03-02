Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю

Полнометражный «Волейбол!!» продолжает набирать очки в японском прокате, фастфуд-титан придумал, как заработать на аниме, а на защиту граждан готовятся (снова) заступить Ванпанчмен, выпускники геройской академии и даже человек в теле исполинского чудовища. Обо всем по порядку — в нашем еженедельном дайджесте об аниме-индустрии!
Одной строкой
Комикс-премия имени Уилла Айснера
включила в Зал Славы легендарного мангаку Кэйдзи Накадзаву
, придумавшего «Босоного Гэна
». Аниме-стриминг Crunchyroll
готовит двухсерийный док о работе над «Поднятием уровня в одиночку
» по одноименной манхве (есть трейлер
). Тем временем манга «Суперструна: Наблюдения в ином мире
» от Юна Ин Вана
и Боити
(оригинальный дизайн персонажей «Доктора Стоуна
») подходит к концу: финальная глава выйдет из печати 6 марта. «О моем перерождении в меч
» тоже уходит на заслуженный отдых: буквально только что вышла последняя глава веб-новеллы Ю Танаки
, а релиз финального тома намечен на 29 марта. У манги «Такт Опус
» теперь есть приквел о первом в истории Земли мьюзикарте: «Выстрел пулей из розы (Поцелуй)
» уже в продаже. Финал «Атаки титанов
» обзавелся новым Blu-Ray/DVD-изданием с потрясающим артом
. Студия 8-Bit
(«Рай Грисайи
», «О моем перерождении в слизь
»), отвечающая теперь за «Лагерь на свежем воздухе
», определилась с датой премьеры третьего сезона: иясикей
вернется 4 апреля. Седьмой сезон «Моей геройской академии
» тоже всё ближе: осталось продержаться до 4 мая. Преданные фанаты сёнэн-хита
могут скоротать время за просмотром (и прослушиванием) опенинга:
Известная витуберша Нэкомата Окаю
выпустила клип на песню NekoKaburi Na
(самое интересное, что раскадровкой и режиссурой занимался постановщик «Блю Лок
» Тэцуаки Ватанабэ
). Джей-поп-дуэт After the Rain
тоже намедни выложил аниме-клип
на свежий трек Tokyo Clone
. Певцы без лишних раздумий пошли на студию Wit
(«Семья шпиона
», «Невеста чародея
») и получили там в помощь постановщика, раскадровщика и аниматора в лице Сюна Миякавы
. Продолжаем следить за сборами «Решающей игры на свалке
»: первый фильм из волейбольного диптиха по-прежнему остается лидером японского проката, настучав в бокс-офисе $27,77 миллионов за две недели. Следом покорять японские кинотеатры вчера отправилась «Симфония Земли Нобиты
» из популярнейшей кодомо
-франшизы «Дораэмон
». По такому случаю Shin-Ei Animation
(«Опасность в моем сердце
», «Озорная Такаги
») продемонстрировала двухминутный трейлер.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом трейлер криминального драмеди «Басня» или японо-китайском сериале для всей семьи «Ты – вкусняшка!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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«Предсмертный список зомби» — комедия для тех, кто выгорает на работе
В фокусе внимания
У долгожданного сериала «Кайдзю номер восемь
» от студии Production I.G
(«Ао Аси
», «Корона грешника
») появился свежий трейлер. Кафка Хибино, мечтавший пополнить ряды «Корпуса обороны» и посвятить жизнь борьбе с чудищами, захватившими Землю, по роковому стечению обстоятельств сам становится исполинским монстром. Премьера совсем скоро — 13 апреля.
В ролике звучит опенинг Abyss
, написанный британским музыкантом YUNGBLUD
(«13 причин почему
», «Форсаж: Хоббс и Шоу
») при участии Дэна Рейнольдса
— фронтмена Imagine Dragons
, а также финальный трек Nobody
от поп-рок-группы OneRepublic
(«Топ Ган: Мэверик
»).
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«Иллюзия рая» — интригующий сериал от той же студии
Аниме «Мистика, юные девы и загадочное исчезновение
», основанное на одноименной манге Нудзимы
, начнет выходить 10 апреля. Производством занимается студия Zero-G
(«Необъятный океан
», «Влюблённые ученые и научное доказательство любви
»). За постановку отвечает Томоми Мотидзуки
(«Несносные пришельцы
», «Капризы Апельсиновой улицы
»), а за дизайн персонажей — Такуя Тани
(«Ангельские ритмы!
», «Наш рассвет
»). Новый трейлер сопровождается опенингом Hazard Symbol
в исполнении Yuyu
(«Невеста чародея
»), а эндинг Shuku Somete Shinzo
поет Нонока Обути
.
Продавщица книжной лавки Сумирэко Огава мечтает стать писательницей, но вместо сочинения историй вот уже 10 лет изучает городские легенды и расшифровывает оккультные символы. Когда Огава находит загадочную книгу без автора и названия, с ней начинают происходить необъяснимые вещи. Разобраться в ситуации ей поможет коллега Рэн Адасино и его странная сестра Ото.
Жизнь в Сумирэко вдохнет Ай Файруз
(Пауэр
из «Человека-бензопилы
», Алиса
из «Консьержа покемонов
»), Рэна озвучит Дайки Ямасита
(Сахэй
из «Онимуси
», Идзуку Мидория
из «Моей геройской академии
»), а Ото — Эри Юкимура
(Хототогису из сериала «В сердце куноити Цубаки
», Анри Тэйэри
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
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Очень странные дела в зацикленном аниме «когда плачут цикады»
У продолжения «Ванпанчмена
», анонсированного
в августе 2022-го, наконец-то появился тизер. Производством занимается студия J.C. Staff
(«Торадора!
», «Повар-боец Сома
»), сменившая после первого сезона Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Триган
»). О том, когда именно начнутся новые приключения скучающего супергероя, пока ничего неизвестно.
К работе над проектом вернутся сценарист Томохиро Судзуки
(«Провожающая в последний путь Фрирен
», «Тигр и кролик
»), композитор Макото Миядзаки
(«Семья шпиона
», «Предсмертный список зомби
») и дизайнер персонажей Тикаси Кубота
(ключевая анимация «Шаман Кинг
», «Агент паранойи
»). Творческую группу пополнили чардиз Синдзиро Курода
и Рёсукэ Сирокава
. Сэйю Сайтамы по-прежнему Макото Фурукава
(Миюки Сироганэ
из «Госпожи Кагуи
», Фуюки Ямамото
из «Необычного такси
»).
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Культовое аниме «Моб Психо 100» от создателя Ванпанчмена
Первый за 13 лет аниме-фильм франшизы «Мальчик-ниндзя Рантаро
» выйдет на экраны японских кинотеатров в декабре этого года под именем Nintama Rantarou Movie: Dokutake Ninja Tai Saikyou no Gunshi
. Студия Ajia-do
(«Путевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму
», «Наша семидневная война
») поделилась тизером.
Экранизация ранобэ Кадзухисы Сакагути
(«Перекресток духов
»), вдохновленного одноименной мангой Собэй Амако
, посвящена Хансукэ Дои – терпеливому учителю проказников Рантаро, Киримару и Синбэя. Руководит проектом Масая Фудзимори
(«Инцидент Кэмоно
», «Ты вкусняшка?
»), а сэйю
в фильме задействованы те же, что и в оригинальном сериале
.
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«Низкоквалифицированный ниндзя» и другие жемчужины 2023 года
Комедийный сериал «История о дедушке и бабушке, которые снова стали молодыми
» от студии Gekkou
(«Храм: Никто не может жить в одиночестве
») хвастает свежим трейлером (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть тут
). Романтическая история о вернувшей молодость пожилой паре готовится к показу 7 апреля.
Вступительный трек Kimi ga Ojii-chan Atashi ga Obaa-chan
исполняет Koresawa
, а финальную песню Soitoge YO-YO!!!
— сэйю бабушки и дедушки Мамико Ното
(Асура
из «Иллюзии рая
», Проспера Меркьюри
из «Ведьмы с Меркурия
») и Cинъитиро Мики
(Ёситацу Матори
из «Моего домашнего героя
», Шерлок Холмс
из «Фарса убитой нежити
»).
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«Моя малышка» — исцеляющая история, изменившая индустрии манги и аниме
Бонус
:
Вкусно и точка McDonald’s
, наконец, решил воспользоваться пародийным изображением собственного бренда в японской анимации. Масштабная рекламная кампания под вывеской WcDonald’s включает специальное лимитированное меню, мангу и серию короткометражных аниме. Первый из четырех коротышей от студии Pierrot
(«Крутой учитель Онидзука
», «Блич: Тысячелетняя кровавая война
») вы можете посмотреть ниже:
Кстати, истории WcDonald’s уже больше 40 лет: считается, что впервые такую маскировку от правообладателей применил Цукаса Ходзё
в манге «Кошачий глаз
» (1983), а потом бренд проник в другие вселенные
— например, в «Эксперименты Лэйн
» и «Ковбоя Бибопа
».
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