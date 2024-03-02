Анастасия Денисова, Юлия Юрченко и Лидия Милюзина сыграли в «Зонтике для подруг»

Анастасия Денисова считает, что данный «сериал – настоящая инструкция для женщин, которые попали в похожую ситуацию. Спойлер: нужно заниматься собой, иногда плакать, а потом брать себя в руки и делать саму себя счастливой! В проекте поднимаются важные жизненные темы: дружба, прощение, самореализация. Жертвенность во имя других – это очень хорошо, но не стоит забывать о себе. Во всём необходимо стремиться к гармонии».
Зрителей ожидает рассказ про Асю, Леру и Надю – лучших подруг со школы. У каждой из них своя налаженная жизнь, вот только отношения с мужчинами не складываются. Муж Нади после 20 лет брака ушел к беременной секретарше. Лера сразу после школы выскочила замуж и родила ребенка, но сына она давно уже воспитывает самостоятельно. Ее любовник Костик женат и из семьи уходить не собирается. Ася никогда не была замужем и у нее нет детей. С появлением в ее жизни Игоря всем кажется, что они – прекрасная пара. Вот только Игорь так не считает. Уставшие от вечных проблем с мужчинами, подруги дают друг другу клятву, что отныне в их жизни не будет предателей. Девушки больше не верят в отношения и не позволят мужчинам портить им жизнь. Но даже самые сильные клятвы теряют свою силу, когда приходит настоящая любовь.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Лидии Милюзиной, ее «героиня очень добрая и скромная девушка. Она не пройдет мимо человека, которому нужна помощь. И в такие моменты она может быть решительной и смелой. Все, о чем мечтает Ася, – встретить свою любовь и быть счастливой. Трудности на пути только закаляют ее характер и помогают добиться желаемого».
«Не сложившаяся в молодые годы личная жизнь и дальнейший, казалось бы, серьезный роман с женатым мужчиной заставили Леру разочароваться в любви и принять решение жить только для себя и сына. Но, как известно, "не зарекайся". В этот момент появляется ее первая любовь и отец ее ребенка, который даже не знает о своём отцовстве… Жизнь Леры перевернулась. Она, наконец, позволила себе не быть воином, привыкшим обороняться от жизненных невзгод, а почувствовать себя настоящей женщиной», — поведала о своем персонаже Юлия Юрченко.
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