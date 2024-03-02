Александр Робак и Юлия Марченко справляются с горем в трейлере драмы «Вечная зима»

В сети появились постер и трейлер драмы «Вечная зима
», которую компания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 17 октября.
По сюжету Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.
Читать
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
Главные роли в картине исполнили Александр Робак
, Юлия Марченко
, Сергей Грузинов
, Олег Ягодин
и Александр Новиков
. Режиссером и автором сценария выступил дебютирующий в полном метре Николай Ларионов
.
«Мне как зрителю всегда нравился жанр семейной драмы – как американские и европейские картины, так и советские. Поэтому, когда я стал писать сценарий будущего фильма, я не сомневался в выбранной теме. Для меня это история про простых людей в непростой ситуации. Про ценность и мимолетность человеческой жизни. Про неслучайные случайности, силу и маскулинность. Про проблемы коммуникации, не только между родителями и детьми, но и между взрослыми», —
рассказал Николай Ларионов.
обсуждение >>