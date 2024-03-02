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Александр Робак и Юлия Марченко справляются с горем в трейлере драмы «Вечная зима»

2 марта
2024 год

Новости кино >>
2 марта 2024

В сети появились постер и трейлер драмы «Вечная зима», которую компания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 17 октября.



По сюжету Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

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Главные роли в картине исполнили Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков. Режиссером и автором сценария выступил дебютирующий в полном метре Николай Ларионов.

Александр Робак и Юлия Марченко справляются с горем в трейлере драмы «Вечная зима»

«Мне как зрителю всегда нравился жанр семейной драмы – как американские и европейские картины, так и советские. Поэтому, когда я стал писать сценарий будущего фильма, я не сомневался в выбранной теме. Для меня это история про простых людей в непростой ситуации. Про ценность и мимолетность человеческой жизни. Про неслучайные случайности, силу и маскулинность. Про проблемы коммуникации, не только между родителями и детьми, но и между взрослыми», — рассказал Николай Ларионов.
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Александр Робак и Юлия Марченко справляются с горем в трейлере драмы «Вечная зима» фотографии
Александр Робак и Юлия Марченко справляются с горем в трейлере драмы «Вечная зима» фотографии
Александр Робак и Юлия Марченко справляются с горем в трейлере драмы «Вечная зима» фотографии
Александр Робак и Юлия Марченко справляются с горем в трейлере драмы «Вечная зима» фотографии
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