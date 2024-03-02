«Нейроманта» Уильяма Гибсона превратят в сериал

Роман Уильяма Гибсона
«Нейромант» получит десятисерийную адаптацию. Сериал разрабатывается для стримингового сервиса Apple TV+, уточняется на сайте
компании Apple.
Одно из ключевых произведений в жанре киберпанк, послужившее основой для гибсоновской трилогии «Киберпространство», было опубликовано в 1984 году. Зрителям расскажут историю о суперхакере Кейсе, втянутом в паутину цифрового шпионажа и преступлений с высокими ставками вместе со своей партнершей Молли.
Шоураннером «Нейроманта» назначен Грэм Роланд
, работавший над «Темными ветрами
». В режиссерском кресле пилота — Джастин Диллард
.
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