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«Нейроманта» Уильяма Гибсона превратят в сериал

2 марта
2024 год

Новости кино >>
2 марта 2024
Роман Уильяма Гибсона «Нейромант» получит десятисерийную адаптацию. Сериал разрабатывается для стримингового сервиса Apple TV+, уточняется на сайте компании Apple.

«Нейроманта» Уильяма Гибсона превратят в сериал
фото: cultofmac.com

Одно из ключевых произведений в жанре киберпанк, послужившее основой для гибсоновской трилогии «Киберпространство», было опубликовано в 1984 году. Зрителям расскажут историю о суперхакере Кейсе, втянутом в паутину цифрового шпионажа и преступлений с высокими ставками вместе со своей партнершей Молли.

Шоураннером «Нейроманта» назначен Грэм Роланд, работавший над «Темными ветрами». В режиссерском кресле пилота — Джастин Диллард.
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№ 1
Angelika77   2.03.2024 - 15:28
будем ждать. пока все на уровне будут когда то снимать.наверное сценарий еще не готовый. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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