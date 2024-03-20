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О моряке Попае снимут крупнобюджетный игровой фильм

20 марта
2024 год

Новости кино >>
20 марта 2024
Знаменитый моряк Попай, любитель шпината, впервые появившийся в комиксах в конце 1920-х годов, станет героем нового художественного фильма от Chernin Entertainment и King Features. Об этом сообщает Variety.

О моряке Попае снимут крупнобюджетный игровой фильм
фото: Variety.com

Проект с большим бюджетом сейчас находится в разработке. Сценарий напишет Майкл Калео, который работал над эпизодом «Где Джонни?» для сериала «Клан Сопрано». Кто сыграет Попая, пока неизвестно.

Фильм станет первой игровой лентой с 1980 года, когда вышел «Попай» с Робином Уильямсом в главной роли. Картину тепло приняли зрители: фильм с бюджетом 20 миллионов долларов собрал в прокате более 60 млн.
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