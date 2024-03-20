О моряке Попае снимут крупнобюджетный игровой фильм

Знаменитый моряк Попай, любитель шпината, впервые появившийся в комиксах в конце 1920-х годов, станет героем нового художественного фильма от Chernin Entertainment и King Features. Об этом сообщает Variety.
фото: Variety.com
Проект с большим бюджетом сейчас находится в разработке. Сценарий напишет Майкл Калео, который работал над эпизодом «Где Джонни?» для сериала «Клан Сопрано». Кто сыграет Попая, пока неизвестно.
Фильм станет первой игровой лентой с 1980 года, когда вышел «Попай» с Робином Уильямсом в главной роли. Картину тепло приняли зрители: фильм с бюджетом 20 миллионов долларов собрал в прокате более 60 млн.
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