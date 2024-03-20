О моряке Попае снимут крупнобюджетный игровой фильм

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Смотр пройдет с 15 по 28 апреля

Фильмы Адильхана Ержанова и Ирины Волковой вошли в конкурс VIII Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон»

19 марта

Александр Новин преследует Филиппа Янковского в тизер-сцене из военной драмы «Враг у ворот»

Сериал выйдет на платформе Иви, а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году