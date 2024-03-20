Фильмы Адильхана Ержанова и Ирины Волковой вошли в конкурс VIII Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон»

VIII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» объявил конкурсную программу. Смотр пройдет с 15 по 28 апреля в городе Анадырь (Чукотский автономный округ). Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля «Золотой ворон»
В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 11 игровых и неигровых картин. Это российские документальные фильмы «Последний теплоход» Ильи Желтякова о последнем морском пассажирском теплоходе России, путешествующем по северным деревням, «Таня. Лето. Зима» Александра Авилова о жизни хантыйской охотницы, «Невечная мерзлота» фильм Яны Рубановской о научных сотрудниках, работающих в условиях Севера, а также аргентинский док «Тушите свет!» Алехандра Амирона и неигровой фильм «Последняя матрона Яра-Гхара» непальских режиссеров Сартак Карки и Смрити Субеди. Среди игровых участников конкурса лента тибетского режиссера Пема Цедена «Снежный барс», о противостоянии местного охотника и снежного барса, «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского из Якутии, иранский «Во имя Авы» Мохсена Серажи, а также таджикский фильм «Фортуна» Мухиддина Музаффара, основанный на реальных событиях. Кроме того, в конкурсе будет представлена картина «Вера» режиссера Ирины Волковой с Викторией Толстогановой в главной роли, а также фильм известного казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Обучение Адемоки», драма о девушке-мигрантке.
фото: кадр из фильма «Вера»
С каждым годом расширяется география короткометражного конкурса. Так, в этом году в секции покажут 11 документальных и 12 игровых картин из России, Мексики, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Колумбии, Турции, Индии, Армении, Аргентины, Южной Африки и Бразилии. В конкурсную программу анимационных фильмов включено 30 работ. В межрегиональном конкурсе короткометражных фильмов «Киновзлет!» участвуют 7 работ из Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Мурманской области, Республики Хакасия и Алтайского края.
«Каждый год развивая и масштабируя свою программу, "Золотой ворон" формирует культурную среду на Чукотке, привлекая российских и зарубежных кинематографистов. В этом году помимо интереснейшей конкурсной программы мы проводим деловую и культурную программы, сфокусированные на международное культурное сотрудничество с Индией, Китаем и Турцией. Мы будем активно обсуждать с зарубежными коллегами возможность создания совместных кинопроектов на территории Севера России, а также дистрибуции или адаптации отечественных проектов», — говорит ведущий продюсер кинофестиваля Оксана Лахно.
Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, остальные призы распределяет профессиональное жюри. Оценивать полнометражные фильмы будут режиссер из Турции Сойдам Эдже, иранский продюсер Хамедани Мохаммадамин Моджтаба, кинооператор из Китая Ли Юн, а также киновед, кинокритик, тележурналист Петр Шепотинник, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Светлана Камынина. Председателем жюри выступит продюсер из Индии Вивек Агравал. Лучшие короткометражные картины выберут режиссер из Казахстана Даурен Камшибаев, хранительница традиций и культуры Чукотки, педагог Галина Нотатынагиргина, режиссер и продюсер Иван Болотников, актер и режиссер Денис Бузин. Возглавит жюри короткометражной программы режиссер и педагог из Китая Цзи Цяо.
Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей VIII кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная индустриальная программа, творческие встречи и спецпоказы.
обсуждение >>