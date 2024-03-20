Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил участников программы Work-in-progress

XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», который пройдет в этом году с 23 по 26 марта в Ханты-Мансийске, объявил участников международной конкурсной программы фильмов для детей и юношества «Твое кино» и программы Work-in-progress. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: кадр из фильма «Несущий свет, камеру и болторез»
В этом году в рамках Work-in-progress будут представлены 8 проектов. Среди них драмы «Делириум» Славы Березовского о столкновении главной героини с собственным эго, поглощенным мрачной и кровавой Персоной, «Дом, в котором живет солнце» Софьи Мелединой о появлении в большой семье девятой малышки с синдромом Дауна, «За нашим домом сад» Антона Нефедова о жизни двора обычной пятиэтажки в Грозном в 1994 году накануне войны, «Любить. Это так просто» Марии Цветковой о девушке-подростке и отстраненной, занятой своей жизнью матери. Кроме того, в программе участвуют проект «Несущий свет, камеру и болторез» Рипсиме Григорян о жизни московского уличного художника Паши 183, триллеры «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой о девушке, которая остается дома совсем одна и замечает странные изменения вокруг, и «Шаман» Михаила Мерзликина о шамане, который исполняет любое желание, но взамен требует провести определенный обряд, а также лента «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой о том, как главная героиня отправляется на похороны отца, с которым давно не общалась и которого считала монстром.
Work-in-progress — это новый формат для «Духа огня». Впервые программа была собрана и представлена на фестивале в прошлом году и успела зарекомендовать себя как успешная платформа для старта независимых проектов. Это своего рода питчинг дебютных проектов, которые находятся в съемочном процессе или съемки которых уже закончились. Суть программы — предоставить возможность показать свои работы профессионалам индустрии, получить от них обратную связь и найти платформу для выпуска или дистрибьютора.
В жюри этого года вошли режиссер и продюсер Андрей Волгин, генеральный директор кинокомпании «Пионер» Александра Геллер, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, директор программы социальных инвестиций «Газпром нефти» Ярина Сугакова, продюсер, генеральный директор All Media Company (A START Company) Георгий Шабанов и кинокритик, руководитель Дирекции кинопоказа телеканала ОТР Андрей Щиголев.
фото: кадр из фильма «Папа умер в субботу»
Также в рамках фестиваля представлена международная конкурсная программа фильмов для детей и юношества «Твоё кино». Она включает международные и российские премьеры фильмов со всего мира, снятых для аудитории от 6 до 16 лет. В этом году в программу вошли 4 фильма из Индонезии, Китая, Испании и Португалии, два из них сняты женщинами-режиссерами.
Индонезийская лента «Тегар» Ангги Фриски рассказывает о 10-летнем мальчике с особыми потребностями, который хочет пойти в школу. Фриска стала первой женщиной-оператором из Индонезии, удостоенной призов международных смотров. Картина «Валентина» (Испания, Португалия) — это история девочки с синдромом Дауна, которая очень хочет стать гимнасткой и парить под куполом цирка. Она снята признанным мастером детской анимации Чело Лоурейро.
Китай в этом году представляют сразу два фильма. «Маленький хлыст» Дуна Синьвэня и Шапката Мурата рассказывает о маленьком Ансгаре, который обожает лошадей и не мечтает ни о чем другом, кроме как однажды выиграть скачки. Герои ленты «Как отец и сын» Бая Чжицяна — уличный торговец и брошенный ребенок, которые путешествуют по сельской местности Китая, и у каждого из них своя цель. В жюри программы «Твое кино» войдут участники Российского движения детей и молодежи. Куратором программы «Твое кино» выступает Екатерина Бордачева.
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