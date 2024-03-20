Антон Батырев пытается спасти детский дом от застройщиков в фильме «Исполняющий обязанности»

фото: пресс-служба фильма «Исполняющий обязанности»
В центре сюжета — детский дом, территорией которого пытается завладеть крупная строительная компания, чтобы создать там парк развлечений. Директор детского дома — Дядя Саша (Антон Батырев) — при поддержке своих подопечных борется за его сохранение. Глава строительной компании Борисов (Александр Самойленко) любыми способами хочет достигнуть поставленной цели и нанимает профессионала по решению спорных, скользких вопросов — Полунину (Елена Север) и карьериста Чижикова (Михаил Евланов). В картине есть и бандиты: Бык (Дмитрий Хрусталев) и Фонарь (Игорь Жижикин) — они должны заставить директора отступить, но они только усугубляют положение, создавая все больше и больше проблем.
«Территория усадьбы рядом с заброшенным дворцом была выбрана не случайно. Для нас было важно воссоздать сказочную атмосферу на площадке, поэтому мы долго искали такое место. Мой персонаж проходит трансформацию на протяжении всего фильма. Она начинает как Круэлла, а потом превращается в Мэри Поппинс. Я уверена, что зрителям так же будет интересно наблюдать за ее изменениями, как и мне», — рассказывает Елена Север, которая выступает и продюсером фильма.
В ленте также задействована олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с дочерью Надеждой Песковой. Знаменитая фигуристка играет саму себя и поддерживает дочку на ее первых съемках в кино. Ради сцены льду на съемочной площадке был залит каток.
фото: пресс-служба фильма «Исполняющий обязанности»
«Наде предложили попробовать себя в небольшой роли и мы сразу же согласились, несмотря на плотный график дочери. У нее сложное спортивное расписание, одни тренировки. Но я заметила, что она раскованно себя чувствует перед камерами. Быстро запоминает слова и не стесняется. После Олимпийских игр я сама хотела попробовать себя в роли актрисы, и у меня был различный опыт, но все роли были связаны с выходом на лед. В этом же фильме мой дебют вне катка», — говорит Татьяна Навка.
Режиссером ленты выступает Миша Маралес. Выход фильма на большие экраны запланирован на весну 2025 года.
обсуждение >>